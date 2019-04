Captain Marvel: un uomo stabilisce un nuovo record vedendo 116 volte il cinecomic!

Captain Marvel ha permesso di stabilire un nuovo Guinness dei primati e il record è stato stabilito vedendo il maggior numero di volte lo stesso film.

Steve Ruppel, un abitante di Rothschild, è infatti riuscito ad assistere ben a 116 proiezioni del cinecomic con protagonista l'attrice premio Oscar Brie Larson.

Il protagonista dell'incredibile primato ha spiegato: "Ho pensato che fosse la cosa più folle di sempre, che fosse impossibile. Non ero nemmeno sicuro del motivo per cui fosse un record, ma ricordo di aver pensato 'Dovrei probabilmente farlo'". Steve ha quindi visto 14.268 minuti dello stesso lungometraggio, tempo che è stato complicato da ritagliarsi nella sua vita: "Ho dovuto chiedere dei giorni di ferie, usavo le pause pranzo lunghe per riuscire a vedere l'intero film in quel periodo di tempo, e nei weekend era tutto quello che facevo".

Il precedente record era stato stabilito a quota 104 proiezioni e Ruppel ha spiegato: "Per poter essere ufficializzato dovevo scattare delle foto, di fronte a un poster o altro, e dovevo avere due testimoni pronti a giurare in forma scritta che ero realmente presente. Quindi penso che se qualcuno voglia battermi non avrò realmente intenzione di riprendermi il primato perché è stato piuttosto complicato. Ha richiesto così tanto tempo che non penso di volerlo rifare".

Durante la visione l'uomo si è potuto concentrare sui dettagli e ha raccontato: "C'è una scena in particolare in cui sullo sfondo si vede un calendario che riporta la data del giugno 1995 e, successivamente, c'è la luna piena. Alla fine ho cercato su Google per controllare se c'era stata realmente, scoprendo che è accaduto il 13 giugno 1995".

La scelta di Captain Marvel sembrava inoltre giusta perché il nuovo detentore del primato ama i cinecomic: "Sapevo che ci sarebbe voluto molto impegno e ho pensato fosse una buona scelta. Ripesandoci avrei dovuto prendere in considerazione un film Disney, perché di solito sono più corti e rimangono programmati più a lungo, ma le canzoni mi avrebbero fatto impazzire! Dico davvero".

Nonostante il lungometraggio non sia più presente nelle sale della sua città, Steve ha svelato che sta considerando l'idea di una trasferta a Oshkosh o Appleton per aumentare ulteriormente il numero di visioni prima di consegnare tutto il materiale necessario a ottenere la conferma del record.