Captain Marvel, il ruolo segreto di Annette Bening spiegato da Kevin Feige

Kevin Feige ha fatto chiarezza sul ruolo segreto di Annette Bening in Captain Marvel, film attualmente nelle sale e in testa al box office mondiale. Il produttore e supervisore generale del Marvel Cinematic Universe ha parlato della presenza dell'attrice, circondata da un alone di mistero per diversi mesi prima dell'uscita. Attenzione, seguono spoiler!

Fino all'inizio del 2019 si sapeva soltanto che Annette Bening sarebbe apparsa nel film - a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel - senza ulteriori dettagli. Successivamente, tramite dichiarazioni ufficiali e una clip mostrata durante la sua ospitata al Late Show, è stato svelato che interpretava la Suprema Intelligenza, leader della società Kree e, come scopriamo in seguito, uno dei veri antagonisti della pellicola. La versione cinematografica del personaggio, apprendiamo nei primi minuti del film, appare con un volto diverso a seconda dell'interlocutore, assumendo le sembianze di colui o colei che l'altra persona ammira maggiormente. Nel caso di Carol Danvers si tratta della scienziata Wendy Lawson, nota anche come Mar-Vell. I lettori dei fumetti conoscono benissimo questo nome: fu la prima incarnazione di Captain Marvel, ma nel mondo cartaceo era un uomo, e la sua identità terrestre era Walter Lawson.

Come ha spiegato Kevin Feige, il secondo ruolo della Bening è stato volutamente omesso dai materiali promozionali per evitare che i fan, leggendo il cognome Lawson, intuissero il colpo di scena. Quanto alla decisione di rendere Mar-Vell una donna, è avvenuta durante il casting, mentre la sceneggiatura era ancora in fase di completamento: "Mentre ci preparavamo per l'inizio delle riprese, Mar-Vell era ancora un uomo. Stavamo facendo il casting e rifinendo la sceneggiatura allo stesso tempo, come facciamo spesso. Avevamo parlato con alcune persone, ma era un ruolo limitato, come si vede nel film. Poi, durante una delle riunioni legate alla scrittura, credo che sia stata Anna Boden (co-regista e co-sceneggiatrice del film, n.d.r.) a proporre che la Suprema Intelligenza assumesse le sembianze di Mar-Vell quando parla con Carol. Questo è stato appena prima che scritturassimo Annette, e a quel punto non abbiamo più preso in considerazione altri attori." Nella medesima intervista Feige ha anche affermato che tra i vari progetti che la Marvel ha in cantiere c'è spazio per il debutto cinematografico di Kamala Khan (la nuova Ms. Marvel), per il primo supereroe LGBT del franchise (che vedremo forse in The Eternals) e per un nuovo film diretto da Taika Waititi.

Abbiamo parlato di questa e altre curiosità su Captain Marvel nel nostro articolo dedicato alle chicche più interessanti sul film.