Captain Marvel: la controfigura di Brie Larson combatte in un video epico

Joanna Bennett, stunt di Captain Marvel e controfigura di Brie Larson nel film, ha condiviso sui social un video che la ritrae in un'epica scena di combattimento.

Ciò che il pubblico vede sul grande schermo quando si tratta dei vari cinecomics, rappresenta soltanto la punta di un iceberg che comprende decine e decine di persone che si muovono dietro le quinte ma il cui lavoro equivale alla colonna portante su cui si regge l'intera opera. Anche gli acclamati attori che interpretano i vari eroi, non sarebbero così "super" se non fosse per il supporto e gli insegnamenti derivati dalle tante persone che li seguono durante la lavorazione dei film.

Lo sa bene Brie Larson, interprete di Captain Marvel, che per la realizzazione del film standalone del 2019 e per Avengers: Endgame ha potuto contare sull'esperienza di Joanna Bennett, la stunt che nelle scorse ore ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che la ritrae all'opera proprio ai tempi di Captain Marvel e che la fa assomigliare a tutti gli effetti ad una vera e propria supereroina.

Quelli che il pubblico conoscono attraverso il filmato in questione, utilizzato dalla stunt per ringraziare una serie di colleghi, non sono che i concept creati dal team degli stunt prima della produzione del film. Proprio per il lungometraggio diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, Brie Larson ha vinto il premio "Miglior combattimento" agli MTV Movie and TV Awards 2019. Al momento di ritirare il riconoscimento, l'attrice ha voluto con sé sul palco sia Bennet che l'altra stunt Renae Moneymaker, rivolgendo a loro il suo discorso di ringraziamento: "Volevo approfittare di questo momento per dire davvero grazie alle due donne che sono qui accanto a me. Queste sono le donne che mi hanno addestrato e sono state anche le controfigure di Captain Marvel. Non avrei potuto fare questo film senza di loro. Sono davvero l'incarnazione vivente di Captain Marvel!". Al momento non è ancora chiaro se Bennett tornerà a supportare Larson nel sequel di Captain Marvel, la cui uscita è programmata per l'8 luglio 2022.

Ricordiamo che in passato Joanna Bennett è stata la controfigura di altri eroi dei fumetti e quindi di Karen Gillan sia in Avengers: Endgame che in Jumanji - Benvenuti nella giungla, di Emily VanCamp in Captain America: Civil War, di Gal Gadot in Wonder Woman e Justice League, ed anche di Amber. Heard e Nicole Kidman in Aquaman. Ha sostituito anche Taylor Swift nel video musicale di Bad Blood.