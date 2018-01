Captain Marvel: Brie Larson si sta preparando per le riprese del film

Il premio Oscar Brie Larson sembra sia impegnata a prepararsi in vista delle riprese del film Captain Marvel. Su Instagram è stata infatti condivisa un'immagine che la ritrae accanto a un pilota dell'aviazione americana in Nevada. Secondo quanto riporta la didascalia della foto, la star sta avvicinandosi al mondo militare per arrivare pronta sul set del cinecomic.

Samuel L. Jackson, in una recente intervista, ha inoltre ribadito che la versione di Nick Fury che apparirà sullo schermo sarà molto diversa rispetto a quella che già conosciamo: "Ritorneremo indietro nel tempo, all'incontro con Captain Marvel di cui si racconteranno le origini. Vedrete Nick Fury come se fosse un'altra persona, qualcuno che ha due occhi, e sarà qualcosa di importante. Lo scoprirete. Si svolgerà tutto prima dell'incidente in cui è rimasto ferito".

Il cinecomic dedicato all'eroina Marvel Carol Danvers sarà diretto da Anna Boden e Ryan Fleck. Geneva Robertson-Dworet ha firmato la bozza più recente della sceneggiatura di Captain Marvel che segue la stesura di Meg LeFauve e Nicole Perlman.

Captain Marvel arriverà nei cinema l'8 marzo 2019.

