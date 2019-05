Da Captain Marvel a Alita: ecco il giugno di Rakuten TV!

Il giugno di Rakuten TV è ricco di novità in streaming, a partire da Captain Marvel, passando per Ancora auguri per la tua morte e Alita - Angelo della battaglia!

Continua su Rakuten TV l'offerta del meglio del grande cinema nella migliore qualità audio e video. A giugno novità di tutti i generi sulla piattaforma per accontentare i gusti di tutti, da Captain Marvel a Alita - Angelo della battaglia.

Tra i film in arrivo nel formato 4K HDR, l'horror Ancora auguri per la tua morte, sequel di "Auguri per la tua morte" firmato dal regista Christopher Landon. Questa volta la protagonista dovrà fare i conti con il proprio passato e con una scelta davvero difficile. Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, biopic di Richard Wershe Jr, "White Boy Rick", il più giovane informatore nella storia dell'FBI e il detenuto non-violento con il maggior numero di anni di reclusione nello stato del Michigan. La pellicola è interpretata dal Premio Oscar® Matthew McConaughey nel ruolo del padre di Rick e Richie Merritt in quelli di "White Boy". Non può mancare anche un film animato per il pubblico più giovane della piattaforma: The Lego Movie 2: Una nuova avventura firmato Warner Bros e sequel del primo capitolo "The Lego Movie".

Ancora auguri per la tua morte, la recensione: li mortacci due!

Captain Marvel: Brie Larson è pronta a dare battaglia

Per gli amanti dei supereroi targati Marvel, da non perdere in 4K HDR Captain Marvel ventunesimo capitolo della saga totalmente dedicato ad una donna: Carol Danvers che diventa la supereroina più potente dell'universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Il film, co-scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, è basato sul personaggio fumettistico della Marvel Comics Carol Danvers e distribuito da Walt Disney. Al Box Office in Italia ha incassato oltre 10 milioni di Euro e vede Brie Larson nei panni della Danvers, affiancata da un grande del cinema di Hollywood: Samuel L. Jackson. Sempre in tema di eroine è Alita - Angelo della battaglia, tratto dalla graphic novel giapponese "Battle Angel Alita" ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg con scene di azione spettacolare e grande varietà di scenografie e costumi.

Amici come prima: Christian De Sica e Massimo Boldi in una scena

Sul fronte del cinema italiano, un'offerta sempre più ricca con titoli come Amici come prima, film che vede il ritorno dopo 13 anni, della collaudata coppia Christian De Sica e Massimo Boldi; Modalità Aereo diretto da Fausto Brizzi, con protagonisti Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Caterina Guzzanti; Croce e Delizia commedia sulle complicate relazioni familiari con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Scicchitano;

Un'Avventura con Laura Chiatti e Michele Riondino. E ancora Momenti di Trascurabile Felicità, adattamento cinematografico di Daniele Luchetti dei romanzi Momenti di trascurabile felicità (2010) e il sequel Momenti di trascurabile infelicità (2015), scritti da Francesco Piccolo. Protagonista principale è Pif nei panni di Paolo. Con C'è Tempo Walter Veltroni continua la sua avventura come regista e firma una commedia dolce-amara con Stefano Fresi e Giovanni Fuoco.

Tra le promozioni del mese da segnalare la X-Men Promo, dal 3 al 16 giugno. Tra i titoli compresi nella promo: X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse, X-Men, X-Men Origins: Wolverine, X-Men United (X2), X-Men: The Last Stand, Logan - The Wolverine.