Captain Marvel 2: Zawe Ashton scelta come villain del sequel

Captain Marvel 2 ha trovato l'interprete del villain della storia: Zawe Ashton reciterà infatti accanto a Brie Larson nel secondo capitolo delle avventure di Carol Danvers.

Alla regia del lungometraggio ci sarà invece Nia DaCosta, che recentemente ha firmato il reboot di Candyman.

La sceneggiatura del sequel di Captain Marvel è stata firmata da Megan McDonnell e, per ora, la produzione non ha rivelato quale personaggio è stato affidato a Zawe Ashton.

Nel cast del progetto ci saranno anche Iman Vellani, la giovane star della serie Ms Marvel, e Teyonah Parris, inteprete di Monica Rambeau in WandaVision.

Il premio Oscar Brie Larson tornerà ufficialmente nel ruolo di Carol Danvers, alias Captain Marvel, prima eroina Marvel ad essere assoluta protagonista di un film del MCU 2016. Il suo arrivo è stato anticipato nel finale di Avengers: Infinity War in cui si suggerisce che Captain Marvel sia la chiave per sconfiggere Thanos. All'inizio del 2019 è arrivato Captain Marvel, progetto ambientato negli anni '90 che si è concentrato sulla storia delle origini di Carol, svelando come ha ottenuto i suoi poteri e come ha poi deciso di lasciare la Terra per avventurarsi nello spazio.

Al momento non è stata annunciata la data precisa di inizio riprese di Captain Marvel 2.