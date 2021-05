Captain America, l'ultima teoria sul personaggio Marvel è scatologica

L'ultima teoria su Captain America arriva da Reddit e riguarda il metabolismo super del personaggio interpretato da Chris Evans e in generale di tutti gli Avangers. E dal metabolismo targato Marvel si spinge a ipotizzare una regolarità intestinale da far paura. Non ci credete? Continuate nella lettura.

Chris Evans in una scena del film Captain America: il primo vendicatore

Un utente di Reddit (u/MrTsquared88) ha riportato l'attenzione su una scena del primo film della saga sull'eroe interpretato da Chris Evans nella quale viene spiegato che Steve non può ubriacarsi a causa del suo metabolismo. Da lì si è arrivati a conversare della sua regolarità intestinale.

"In Captain America - Il primo Vendicatore, dopo che Bucky cade giù dal treno, Steve dice a Peggy che non può ubriacarsi a causa del siero del supersoldato. Le dice che il suo metalismo adesso lavora 4 volte più velocemente di quello di un regolare umano" premette.

"[Steve] ora mangia 4 volte più del normale, il che ha senso. Similmente a come gli atleti olimpici hanno bisogno di seguire queste assurde diete. Cap probabilmente fa lo stesso. Ma ciò significa anche che o 1) I suoi escrementi sono 4 volte la misura dei normali escrementi o che 2) va al bagno 4 volte di più del resto delle persone".

Ovviamente, non c'è neanche bisogno di aggiungere che il punto più alto della conversazione è stato nei commenti al post, probabilmente quando il farsi delle domande sulla regolarità intestinale di Captain America ha portato a menzionare altri personaggi come Kirby, Groot, Drax e Hulk (e ci si è chiesti se nell'Avengers Compound ci sia una toilette apposita per Hulk).

Ma se vi va di scoprire di più sull'argomento e addentrarvi nella tana del Bianconiglio che è Reddit, fate pure... Noi vi abbiamo avvisato.