Captain America: The Winter Soldier: trama e cast del film con Chris Evans, stasera 13 aprile su Italia 1

Stasera 13 aprile su Italia 1 va in onda Captain America: The Winter Soldier trama e cast del film con Chris Evans

Questa sera, 13 aprile, Italia 1 trasmetterà in prima serata il film Captain America: The Winter Soldier. Si tratta della nona pellicola del Marvel Cinematic Universe e del sequel di Captain America - Il primo Vendicatore. La trama del lungometraggio segue Captain America mentre si unisce alla Vedova Nera per affrontare una minaccia globale. La regia è di Anthony e Joe Russo, la sceneggiatura è firmata da Christopher Markus e Stephen McFeely. Trama, trailer e cast.

Captain America: The Winter Soldier - Scarlett Johansson e Chris Evans insieme

Captain America: The Winter Soldier: Trama

Dopo i catastrofici eventi di New York accaduti in The Avengers, Steve Rogers, ovvero Captain America, ha ripreso a vivere tranquillamente la sua vita a Washington D.C., nel tentativo di adattarsi al mondo moderno. Ma quando Nick Fury dello S.H.I.E.L.D. viene attaccato da alcuni uomini guidati da un misterioso sicario chiamato il Soldato d'Inverno, Steve viene coinvolto in una rete di intrighi che minacciano di mettere a rischio le sorti del mondo intero.

Captain America: The Winter Soldier: Chris Evans e Anthony Mackie in tenuta sportiva

Unite le forze con Vedova Nera, Captain America si trova così al centro di una lotta per smascherare una cospirazione in continua evoluzione che lo porta via via ad annientare i numerosi killer professionisti inviatigli contro per chiudergli la bocca per sempre. Quando il reale obiettivo del perfido complotto viene rivelato, Captain America e Vedova Nera reclutano un nuovo alleato, Falcon. Ma presto si troveranno ad affrontare proprio il Soldato d'Inverno.

Captain America: The Winter Soldier: Robert Redford e Samuel L. Jackson in una scena del film

Captain America: The Winter Soldier: Curiosità

Captain America: The Winter Soldier. La pellicola è stata distribuita in Italia a partire dal 26 marzo 2014, grazie a Walt Disney Studios Motion Pictures Italia. L'anteprima italiana si è tenuta il 15 marzo a Milano in occasione del Cartoomics. Ha incassato, in totale, circa 714 milioni di dollari. Qui trovate la nostra recensione di Captain America: The Winter Soldier, Il trailer è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

Captain America: The Winter Soldier: Chris Evans nella tuta di Capitan America

Captain America: The Winter Soldier: Interpreti e personaggi