Captain America: Il primo vendicatore, stasera su Rai2 il film con Chris Evans

Chris Evans in una scena del film Captain America: il primo vendicatore

Torna in TV stasera su Rai2, alle 21:20, Captain America: Il primo vendicatore, il primo standalone basato sul supereroe più patriottico dei fumetti Marvel, interpretato da qui fino ad Avengers: Endgame, all'interno del MCU, da Chris Evans.

La storia è ambientata durante la Grande Depressione: il giovane Steve Rogers farebbe di tutto per arruolarsi, scioccato da ciò che i nazisti stanno facendo in Europa, non sopporta di starsene con le mani in mano. La sua costituzione fragile, l'asma, l'altezza tutt'altro che idonea, però, fanno sì che venga rispedito al mittente a ogni tentativo. Finché un giorno, un uomo di stato, il dottor Abraham Erskine, s'interessa a lui e gli propone di sottoporsi alla sperimentazione di un siero che ne farà il primo super soldato dell'esercito a stelle e strisce.

Scritto nel 2011 da Christopher Markus e Stephen McFeely, e diretto da Joe Johnston, Captain America: il primo vendicatore è il quinto film del Marvel Cinematic Universe e vede nel cast Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Dominic Cooper, Neal McDonough, Derek Luke e Stanley Tucci.