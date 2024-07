Captain America, Harrison Ford non ha tempo da perdere: "Non rispondo a domande stupide come questa"

Harrison Ford ha fatto morire dalle risate i suoi colleghi del cast di Captain America: Brave New World rifiutandosi di rispondere a una domanda che paragonava il suo personaggio nel prossimo film Marvel a Indiana Jones.

Come noto, Ford interpreterà Thaddeus "Thunderbolt" Ross e il suo alias, Red Hulk, mentre il cattivo del film che vedrà Anthony Mackie nel ruolo che su di Chris Evans sarà Sidewinder (Giancarlo Esposito), membro della Serpent Society.

Durante un'intervista di gruppo con il cast principale, Gerrad Hall di Entertainment Weekly ha chiesto a Ford: "Chi tratta meglio i serpenti, Indy o Thaddeus Ross?". Nella sua risposta Ford ha tirato in ballo un altro personaggio iconico, ma ha mantenuto tutto il suo autocontrollo e carisma.

"Questa è come 'Chi ha sparato per primo, Greedo o Han Solo'", ha risposto Ford, riferendosi a un immortale dibattito tra i fan di Star Wars. "Ho sempre trattato queste domande con il massimo rispetto e in qualche modo, allo stesso tempo, con totale disprezzo. Non risponderò a questa stupida domanda". Immediatamente dopo questa riposta da parte di Ford, il cast è scoppiato in una fragorosa risata. "Ma grazie", ha concluso Ford. "Apprezzo l'opportunità".

Captain America: Brave New World, al Comic-Con Harrison Ford fa impazzire i fan con la conferma che volevamo

Ford non aveva risposto a suo tempo nemmeno alla domanda "Greedo o Han", quando gli era stato chiesto chi avesse sparato per primo durante una sessione di Reddit "Ask Me Anything" nel 2014: "Non lo so e non mi interessa", aveva scritto.

L'attore era stato un po' più disponibile quando gli era stato chiesto dei serpenti - e si è scoperto che non condivide la paura di Indy. "In realtà mi piacciono i serpenti! Quando ero giovane, ero un consulente naturalistico dei boy scout e uno dei nostri progetti consisteva nel raccogliere serpenti e creare un ambiente per loro, quindi ho una certa familiarità con i serpenti e penso che siano creature fantastiche", aveva risposto su Reddit.