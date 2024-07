Captain America: Brave New World, al Comic-Con Harrison Ford fa impazzire i fan con la conferma che volevamo

Il filmato di Captain America: Brave New World ha entusiasmato il Comic-Con ieri sera, alla presenza dei membri del cast Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez e Giancarlo Esposito che hanno partecipato all'evento di San Diego per parlare del nuovo film. Ma la sorpresa più grande è stata l'arrivo inaspettato di Harrison Ford, accolto con un applauso fragoroso quando è salito sul palco della Hall H.

Durante la presentazione della Marvel, è stato proiettato un filmato che ha confermato che il Thunderbolt Ross interpretato da Ford si trasformerà in Red Hulk. Ford ha deliziato il pubblico imitando il potente ruggito di Hulk. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha descritto Brave New World come un ritorno all'azione grintosa di Captain America: The Winter Soldier.

Mackie ha anticipato che i fan vedranno una versione di Captain America più "cerebrale". Ha spiegato che Sam Wilson non è muscoloso come Steve Rogers, suo mentore e il Captain originale. Esposito ha rivelato per la prima volta che interpreterà Sidewinder, il Re della Società dei Serpenti.

Captain America: Brave New World, le rivelazioni dal filmato del Comic-Con

Il nuovo filmato di Captain America: Brave New World mostrato nella Hall H inizia con il Thunderbolt Ross di Ford, ora presidente degli Stati Uniti, che affronta gli eventi finali di Eternals in un incontro con i leader mondiali, chiamato Celestial Island Summit. Si scopre che è stato trovato nei resti di un Celestiale morto apparso nell'oceano Adamantio, ora l'elemento più prezioso del pianeta.

Ross sta reclutando Sam Wilson/Captain America per formare una nuova squadra di Avengers, ma le cose non vanno come previsto. La rivelazione più grande del filmato è stata la conferma che il Presidente Ross di Ford si trasformerà in Red Hulk. Il trailer precedente aveva accennato alla presenza di Red Hulk, ma ora i fan sanno per certo che Ross è Red Hulk.

Harrison Ford walks onto the Hall H stage doing Red Hulk mannerisms. pic.twitter.com/0qGXVOWLft — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 28, 2024

"Proprio quando penso che la mia vita da nerd non possa migliorare, sento Harrison Ford dire Adamantio" ha detto Feige alla fine della presentazione. Il primo trailer, rilasciato il 12 luglio, mostrava un attacco alla Casa Bianca e un tentativo di assassinio ai danni di Ross. In una coincidenza inquietante, il giorno successivo c'è stato un tentativo reale di assassinare l'ex presidente Donald Trump.

Mackie prende il posto di Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, che ha recitato nei precedenti tre film di Captain America e nei quattro Avengers. Alla fine di Avengers: Endgame del 2019, Steve saluta i suoi compagni supereroi e torna indietro nel tempo per vivere una nuova vita con la sua amata Peggy Carter. Dona il suo scudo in vibranio a Sam, che promette di onorare l'eroe patriottico.

In Captain America: Brave New World sarà la prima volta da allora che Mackie torna nell'universo Marvel. Il cast include i suoi co-protagonisti di Falcon and Winter Soldier, Danny Ramirez come il nuovo Falcon, e Carl Lumbly come Isaiah Bradley; Shira Haas come la supereroina Sabra; Giancarlo Esposito come villain; e Ford che prende il ruolo di "Thunderbolt" Ross dal defunto William Hurt.

Il film riporta sullo schermo alcuni personaggi del passato dell'MCU, con Liv Tyler nel ruolo di Betty Ross e Tim Blake Nelson come il Leader, dal film del 2008 L'incredibile Hulk. Julius Onah è il regista di Captain America: Brave New World, scritto da Malcolm Spellman, Dalan Musson e Matthew Orton. Il film uscirà nelle sale il 12 febbraio 2025.