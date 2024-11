Captain America: Brave New World, svelato il costume di Falcon nel film

Ecco come sarà il costume del Falcon di Joaquin Torres che apparirà in Captain America: Brave New World, insieme a Sam Wilson ed Harrison Ford

Captain America: Brave New World si sta avvicinando, il che significa che è giunto il momento di svelare il merchandising ufficiale. Nel quarto film della serie Captain America, il Sam Wilson di Anthony Mackie, si troverà in una situazione ad alto rischio.

Con la scoperta dell'adamantio, la spinta del Presidente degli Stati Uniti a riassemblare gli Avengers e diversi nuovi pericolosi cattivi in campo, Sam avrà il suo bel da fare.

Rivelata la nuova tuta del Falcon di Joaquin Torres

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

In Captain America: Brave New World, Sam Wilson ha abbandonato il nome in codice Falcon e ha passato il mantello (e la tecnologia) al suo sostituto, l'aviatore Joaquin Torres (Danny Ramirez). Il film vedrà Torres calarsi nel ruolo e volare al fianco di Capitan America.

Come per la maggior parte dei film del MCU, la Hasbro produrrà prodotti collegati per supportare Cap 4, principalmente attraverso la sua popolare linea di action figure Marvel Legends in scala di sei pollici, tramite MarvelousNews, ecco la prima foto del costume.

The #MCU's new Falcon, Joaquin Torres, has received an official Marvel Legends figure for CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD! More photos: https://t.co/m9RbgWXW6f pic.twitter.com/T5SCDBajLr — MCU - The Direct (@MCU_Direct) November 9, 2024

Le nuove figure, disponibili per il pre-ordine, includono le versioni di Capitan America, Hulk Rosso e il nuovo Falcon di Joaquin Torres. In precedenza, il nuovo super costume di Torres era stato visto nelle immagini promozionali, ma la figure offre una visione migliore.

La figure è vestita con l'uniforme di Torres, accurata dal punto di vista cinematografico, di colore verde e abbronzato, che ricorda il look del personaggio nei fumetti.

I fan ricorderanno che il Sam di Anthony Mackie ha regalato le sue ali meccaniche a Joaquin in The Falcon and the Winter Soldier. Quindi, le ali che usa in Brave New World sono le stesse di Sam, solo ridipinte.

Captain America: Brave New World, cosa aspettarsi? Uno spy thriller dalle grandi promesse

Questa offerta Marvel Legends include mani intercambiabili, una testa alternativa con il frontalino retratto e ali rimovibili, ognuna con alcuni punti di articolazione per una maggiore posabilità.

Torres è anche armato con un drone Redwing, che è stato visto per la prima volta in Captain America: Civil War del 2016, quando Sam lo ha comandato per aiutarlo a sconfiggere Brock Rumlow a Lagos. Nei fumetti, Redwing è un uccello vero e proprio, ma il MCU ha aggiornato il concetto. Non si sa con precisione quanto sia ampia l'apertura alare della tuta sulla figura (o nel film, se è per questo), ma è impressionante.

Che ruolo avrà il nuovo Falcon in Brave New World?

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

Con l'uscita di Captain America: Brave New World, ancora lontano qualche mese, è difficile stabilire quale ruolo avrà il Falcon di Joaquin Torres nel film. Quello che si sa, però, è che sarà coinvolto in almeno una delle principali sequenze d'azione del film. Nel marketing lo si vede fare da spalla a Sam mentre vola intorno al cadavere pietrificato e carico di adamantio del Celestiale Tiamut.

Torres è presente anche quando le cose vanno male durante una presentazione del neoeletto Presidente Thaddeus Ross alla Casa Bianca. In queste scene, Isaiah Bradley, apparentemente senza controllo delle sue azioni, spara a Ross mentre Sam e Joaquin entrano in azione.

Hulk Rosso, chi è il nuovo antagonista in Captain America: Brave New World?

Al di là di questo, l'entità del ruolo di Falcon è un'incognita per tutti. Sarebbe facile supporre che il personaggio apparirà anche in uno dei prossimi film dei Vendicatori, ma questo non è ancora stato confermato ufficialmente. Il film di Anthony Mackie, Captain America: Brave New World arriverà nelle sale il 14 febbraio 2025.