Captain America: Brave New World, svelata la durata del prossimo film Marvel e si tratta di un record negativo

Il film sarà il più corto dei Marvel Studios tra quelli dedicati al personaggio di Captain America, che in quest'occasione avrà il volto di Anthony Mackie

Manca un mese all'arrivo di Captain America: Brave New World, che arriverà nelle sale il 14 febbraio prossimo, e intanto i biglietti per il film dovrebbero essere messi in vendita entro la fine della settimana.

Nel frattempo, sono giunte delle notizie sulla durata dell'ultimo capitolo della saga del Multiverso per gentile concessione di AMC Theaters. Captain America: Brave New World dovrebbe durare 1 ora e 58 minuti (118 minuti), il che lo renderebbe il film di Capitan America più breve fino ad oggi.

Captain America: Il primo vendicatore, infatti, durava 124 minuti, Captain America: The Winter Soldier era arrivato a 136 minuti e Captain America: Civil War - che però era quasi un film sugli Avengers in tutto e per tutto - durava 147 minuti.

I problemi produttivi di Brave New World e l'esclusione della Serpent Society

La produzione della pellicola però non è stata serena e ha dovuto affrontare parecchie riscritture e battute di arresto. Fin da subito, nel corso della post-produzione, hanno cominciato a circolare brutte notizie relative alle proiezioni di prova che hanno richiesto ripetute riprese aggiuntive nel corso dell'ultimo anno.

Captain America: Brave New World affronterà molti cambiamenti e reshoot dopo le proiezioni test?

Inoltre, a sottolineare i problemi di scrittura di Captain America: Brave New World, la superstar della WWE Seth Rollins ha recentemente confermato in un'intervista che il suo villain della Serpent Society è stato eliminato dalla storia.

"Esce a febbraio. Gli auguro il meglio, ma non faccio parte del film. Beh, il mio NDA è ancora valido se non faccio più parte del film? A dire il vero, qualsiasi risposta io dia sarebbe solo la mia opinione in merito. La sceneggiatura è stata sottoposta a molte riscritture e riprese, quindi quello che dovevo fare, essenzialmente il mio ruolo, è stato riproposto o completamente cancellato".