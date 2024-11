Captain America: Brave New World, primo sguardo ufficiale al nuovo Falcon del MCU

Una nuova foto di Captain America: Brave New World vede Sam Wilson e Joaquin Torres entrare in azione come i nuovi Capitan America e Falcon del MCU.

Quando Sam Wilson sarà al centro della scena nel prossimo febbraio in Captain America: Brave New World, avrà come supporto Joaquín Torres, il nuovo Falcon del MCU.

Introdotto come personaggio di supporto in The Falcon e The Winter Soldier di Disney+, vestirà i panni di Falcon in questo film e la prima immagine ufficiale che lo ritrae in azione al fianco di Capitan America è visibile qui sotto (è già apparso nei promo art, nei Funko Pops e nei giocattoli Happy Meal, ma questa è l'unica foto in cui è stato incluso finora).

Un rapporto speciale e centrale per il film

Empire Online ha anche parlato con il regista di Captain America: Brave New World Julius Onah che, contrariamente a quanto riportato di recente, non è stato rimosso dalla regia del film. "C'è questa incredibile dinamica fratello maggiore/fratello minore tra loro", ha detto il regista a proposito del rapporto tra Captain America/Falcon. "Sarà uno dei centri emotivi chiave del film".

EXCLUSIVE ????????#CaptainAmerica and Falcon's brotherhood is "one of the key emotional centres" of Brave New World, director Julius Onah tells Empire.



"Questi ragazzi sono combattenti incredibili", ha continuato Onah. "E Sam è stato lì e indietro. Ha qualche asso nella manica, e nel corso del film ci sono cose che impara e che diventano altri strumenti del suo arsenale, quando si trova ad affrontare anche la più impossibile delle minacce".

Una di queste minacce impossibili sarà l'Hulk rosso di Harrison Ford, e spetta a Captain America: Brave New World spiegherà come Sam Wilson - che non ha superpoteri - possa tenere testa al cattivo, anche con una tuta di vibranio. Forse si ritroverà con dei potenziamenti in adamantio?

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

In Captain America: Brave New World, dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam Wilson si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale. L'eroe dovrà scoprire il motivo di un nefasto complotto globale per poter salvare il mondo intero. Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford.