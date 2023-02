Captain America 4: il nuovo Falcon pronto a debuttare nell'MCU?

Captain America: New World Order, che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2024, potrebbe rappresentare il debutto del nuovo Falcon nel MCU. Inoltre, secondo alcune insistenti indiscrezioni, sarà l'attore Danny Ramirez ad indossarne i panni nella pellicola.

Sono voci che continuano a diffondersi quelle che vedono Danny Ramirez prestare il suo volto al nuovo Falcon nel MCU attraverso Captain America: New World Order.

Il personaggio interpretato da Danny Ramirez è apparso per la prima volta nella serie The Falcon and the Winter Soldier mostrandosi come uno dei più stretti alleati di Sam Wilson. Nonostante ciò, non è stato un personaggio di grande rilevanza. I fan, si sono però interessati a lui sicuri del fatto che la sua introduzione potesse portare ad altro andando avanti. Una teoria che ora potrebbe concretizzarsi in Captain America: New World Order.

Come riportato da CBM, nei fumetti, Joaquin era un immigrato messicano che si occupava dei migranti privi di documenti che attraversavano il confine con l'America arrivando così a essere preso di mira dai Figli del Serpente. Malus ha poi effettuato su di lui alcuni esperimenti per creare un nuovo Falcon. Lavorando sul suo DNA, a Joaquin sono cresciuti ali e artigli. Il ragazzo ha inoltre acquisito una serie di superpoteri.

Viene quindi da chiedersi: ciò che accadrà all'interno della pellicola rispecchierà quanto creato nei fumetti?