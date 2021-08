Captain America 4: Anthony Mackie star del film

Anthony Mackie ha stretto l'accordo con i Marvel Studios per essere protagonista di Captain America 4, che continuerà la storia dopo The Falcon and the Winter Soldier.

Captain America 4 avrà come protagonista Anthony Mackie: l'attore ha infatti raggiunto un accordo con Marvel Studios per riprendere il ruolo di Sam Wilson.

La storia dovrebbe quindi continuare la storia del personaggio da dove si era interrotta in The Falcon and the Winter Soldier, la serie prodotta per Disney+.

L'attore Anthony Mackie ha recitato in cinque film Marvel a partire da Captain America: The Winter Soldier e in The Falcon and the Winter Soldier si è assistito alla scelta di Sam di accettare lo scudo lasciatogli in eredità da Steve Rogers.

La sceneggiatura di Captain America 4 è stata firmata da Malcolm Spellman, già creatore e showrunner del progetto targato Disney+, in collaborazione con Dalan Musson. Per ora non è ancora stato scelto il regista che si occuperà del lungometraggio e non sono stati svelati ulteriori dettagli, come l'eventuale presenza di Sebastian Stan, interprete di Bucky Barnes, nel cast.

Anthony Mackie, parlando di Captain America 4, aveva raccontato a Entertainment Weekly: "Ho letteralmente scoperto la notizia in un negozio di alimentari. Il ragazzo alla cassa chiamato Dwayne mi ha detto 'Ehi amico, è reale?'. E mi ha mostrato il telefono. Io ho reagito dicendo 'Non ho sentito nulla'. Ed è quello che amo del lavoro con Marvel. Ti chiamano, dicono 'Vieni a Los Angeles. Vogliamo dirti cosa sta accadendo'. Quindi sono eccitato all'idea di scoprire cosa accadrà, ma non ho sentito nulla".