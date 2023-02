Captain America 4: Anthony Mackie svela le differenze tra il suo personaggio e quello di Chris Evans

Anthony Mackie si prepara alla sfida di Captain America: New World Order, in arrivo nel 2024 e svela le differenze tra la sua versione di Captain America e quella di Chris Evans.

Dopo aver ricevuto lo scudo nel finale di Avengers: Endgame e aver vestito i panni del nuovo Captain America nella serie Disney+ the Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie si prepara alla sua prima avventura standalone nel mondo Marvel. Sarà infatti protagonista assoluto di Captain America: New World Order, in arrivo nel 2024.

Intervistato di recente ai microfoni di Yahoo Entertainment, l'attore ha spiegato le differenze tra il suo personaggio e il celebre Captain America interpretato da Chris Evans in tutti questi anni. "Il mio Captain America non è un vero e proprio supereroe. Non ha un super siero. Il suo superpotere è la sua umanità. Quindi penso che con lui debba entrare in scena una comprensione molto diversa di cosa significhi essere un buono o un cattivo, e quali siano le decisioni che ti portano a seguire quella linea nel modo in cui l'hai fatto. Lo vedo più come un Cap umano che come un Cap pronto a giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato".

Captain America: New World Order, svelata l'identità della villain principale? [RUMOR]

Cosmic Circus ha rivelato altre indiscrezioni su Captain America: New World Order, anticipando la presenza della fidanzata dei fumetti di Sam Wilson, Leila Taylor. Al momento sarebbe in corso il casting per il ruolo. Nella serie Marvel dei primi anni '70 di Captain America, Taylor era la fidanzata di Sam Wilson che lavorava come giornalista e attivista sociale. Tra le varie anticipazioni ai apprende che nello stesso casting si cerca l'interprete per il ruolo di Rachel Leighton/Diamondback, non correlato alla versione interpretata dall'attore Erik LaRay Harvey nella serie Marvel/Netflix Luke Cage.