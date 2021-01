Capitol Hill: Sacha Baron Cohen invita Facebook e Twitter a bandire Trump per aver "incitato alla violenza"

Sacha Baron Cohen ha fatto ritorno su Twitter per la prima volta nel 2021 per chiedere ai social media di bandire Donald Trump una volta per tutte per aver incitato i suoi sostenitori all'assalto violento di Capitol Hill.

Sacha Baron Cohen si è rivolto perciò ai CEO dei giganti Facebook, Twitter, YouTube e Google chiedendo di bandire per sempre Donald Trump dalle piattaforme perché colpevole di aver "incitato a un attacco violento alla democrazia americana." Nel post dell'attore si legge:

"Hey Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Susan Wojcicki e Sundar Pichai, Donald Trump ha appena incitato a compiere un attacco violento alla democrazia americana. Non è abbastanza per convincervi ad agire? È tempo di bandire Donald Trump dalle vostre piattaforme una volta per tutte!"

Sacha Baron Cohen in 'Borat', durante la scena del rodeo

Già in passato, Facebook è stato bersaglio delle critiche di Sacha Baron Cohen. L'attore inglese ha definito la società fondata da Mark Zuckerberg "la più grande macchina di propaganda nella storia". Poche ore fa, anche la collega Selena Gomez ha puntato il dito contro i social media, colpevoli di aver deluso il popolo americano alimentando le fake news che hanno portato all'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori trumpiani.

In occasione delle elezioni americane, Sacha Baron Coehn ha fatto uscire su Amazon Prime Video il suo Borat: Subsequent Moviefilm, che dietro la patina satirica contiene un duro attacco alla politica di Trump e del suo consigliere Rudolph Giuliani.