Cannes 2025: tra i nuovi titoli in programma Die, My Love e il film diretto da Kristen Stewart

Il programma di Cannes 2025 si è arricchito con nuovi titoli che comprendono anche Die, My Love con star Jennifer Lawrence e Robert Pattinson e The Chronology of Water, diretto da Kristen Stewart.

Il programma dell'edizione 2025 del Festival di Cannes si è arricchita con nuovi titoli, tra cui Die, My Love diretto da Lynne Ramsay che verrà presentato in Concorso.

L'evento cinematografico ha svelato anche alcune aggiunte alle altre sezioni, compresa Un Certain Regard e le proiezioni speciali che si svolgeranno sulla Croisette.

Le aggiunte al programma

Tra i lungometraggi in concorso ci saranno quindi Die, My Love di Lynne Ramsay, l'adattamento del romanzo scritto da Ariana Harwicz con star Robert Pattinson e Jennifer Lawrence, e Mother and Child di Saeed Roustaee che tornerà a Cannes per raccontare una storia all'insegna della vendetta e del perdono. La protagonista del film sarà Parinaz Izadyar nel ruolo di un'infermiera vedova che si trova in difficoltà a gestire il figlio ribelle, situazione che diventa sempre più tesa e viene segnata da un tragico incidente che la obbliga a confrontarsi con sentimenti contrastanti.

La sezione Un Certain Regard si è arricchita con quattro nuovi titoli, tra cui l'esordio alla regia, di un lungometraggio dopo le esperienze con alcuni corti, dell'attrice Kristen Stewart con The Chronology of Water, tratto dall'autobiografia di Lidia Yuknavitch.

La sezione Premiere proporrà invece anche Magellan di Lav Diaz con star Gael Garcia Bernal nel ruolo dell'esploratore portoghese, e The Love That Remains del regista islandese Hlynur Palmason.

Tra le proiezioni di mezzanotte spazio anche a Honey Don't di Ethan Coen con star Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day e Billy Eichner.

Tra i nuovi titoli in programma, nelle Proiezioni Speciali, anche i film animati Arco, che vede coinvolta Natalie Portman nella doppia veste di voce della protagonista e produttrice, e Little Amelie tratto dal libro bestseller di Amelie Nothomb, ispirato all'infanzia dell'autrice in Giappone.

Il Festival di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio, ecco i nuovi titoli in programma.

In Concorso

Die My Love - Diretto da Lynne Ramsay

Mother and Child - Diretto da Seed Roustaee

Un Certain Regard

Love Me Tender - Diretto da Anna Cazenave Cambet

Un Poeta - Diretto da Simón Mesa Soto

I Only Rest In The Storm (O RISO E A FACA) - Diretto da Pedro Pinho

The Chronology of Water - Kristen Stewart (Opera prima)

Cannes Premiere

Renai Saiban - Diretto da Kōji Fukada

The Love That Remains - Diretto da Hlynur Pálmason

Magellan - Diretto da Lav Diaz

Proiezioni di mezzanotte

No One Will Know (Le Roi Soleil) - Diretto da Vincent Maël Cardona

Honey Don't - Diretto da Ethan Coen

Proiezioni speciali

Little Amélie - Diretto da Maïlys Vallade e Liane-Cho Han (Opera prima)

Mama - Diretto da Or Sinai (Opera prima)

Arco - Diretto da Ugo Bienvenu (Opera prima)

The Wonderers (Qui Brille Du Combat) - Joséphine Japy (Opera prima)

Omaggio a Pierre Richard