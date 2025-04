Cannes 2025: il doppio poster del festival dedicato a Un uomo, una donna di Claude Lelouch

A sorpresa, il Festival di Cannes ha svelato nella serata di Pasquetta il doppio poster dell'edizione 2025 che omaggia il classico di Claude Lelouch Un uomo, una donna.

La pellicola, Palma d'Oro a Cannes nel 1966 e Oscar come miglior film straniero l'anno successivo, racconta l'incontro e la passione tra due personaggi tormentati, interpretati da Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant.

Come spiegano da Cannes, "poiché è senza dubbio l'abbraccio più famoso della Settima Arte, poiché non si possono separare un uomo e una donna che si amano, poiché non si possono separare quell'Uomo da quella Donna, il Festival di Cannes ha scelto per la prima volta nella sua storia di presentare un doppio manifesto ufficiale. Un Uomo e una Donna. Uno accanto all'altra. Di nuovo insieme. In tempi che sembrano voler separare, compartimentare o sottomettere, il Festival di Cannes vuole (ri)unire,; avvicinare corpi, cuori e anime, incoraggiare la libertà e ritrarre il movimento per perpetuarlo, incarnare il turbine della vita per celebrarlo, ancora e ancora".

La locandina di Cannes 2025

Il poster di Cannes 2025 omaggia Claude Lelouch

Una coppia travolgente

Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, entrambi premiati a Cannes come migliori attori in annate diverse, lui nel 1969 per Z - L'orgia del potere, lei nel 1980 per Salto nel vuoto, non ci sono più e i poster di Cannes sono un omaggio esplicito alla loro incredibile carriera "che illumina il film delle nostre vite, come questi due manifesti, i cui colori esprimono l'intensità di un amore appassionato che trionfa sulla disperazione. Questa luce non proviene più dal cielo, oggi turbato da ogni parte da nubi scure. Emerge dalla fusione radiosa di due esseri che ci riconciliano con la vita".

