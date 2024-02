Luca Guadagnino verso Cannes 2024: il suo nuovo film, Queer, sarà presentato sulla Croisette

Secondo quanto anticipato da World of Reel, il nuovo film di Luca Guadagnino, Queer, verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2024, che avrà luogo dal 14 al 25 maggio 2024. Questo sarà il debutto sulla Croisette per Guadagnino, habitué della Mostra di Venezia dove finora ha presentato ben cinque film.

Basato sul controverso romanzo di William S. Burroughs, Queer, il film di Luca Guadagnino ha terminato la produzione lo scorso luglio e da allora è in post-produzione. Il film è interpretato da Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman e Lesley Manville.

Autobiografie scomode

L'opera di Burroughs è una sorta di sequel del suo romanzo semi-autobiografico del 1953 Junkie. Il tema dell'omosessualità che tocca nei suoi romanzi, all'epoca, li rendevano controversi agli occhi dei censori e rimasero inediti fino al 1985.Nel film Daniel Craig interpreta l'alter ego dello scrittore, un emarginato espatriato americano che vive in Messico. Drew Starkey sarà un uomo più giovane di cui il protagonista si innamora follemente.

È stata fissata per il 25 aprile l'uscita italiana di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya Coleman, Josh O'Connor e Mike Faist ambientata nel mondo del tennis.