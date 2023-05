Cannes 2023, Pedro Almodóvar: "Strange Way of Life si ispira a Il potere del cane, in quel film non sc***no!"

Il regista Pedro Almodóvar e il protagonista Ethan Hawke hanno presentato a Cannes 2023 il corto Strange Way of Life, parlando delle fonti di ispirazione del progetto.

A Cannes 2023 il regista Pedro Almodóvar ha presentato il suo nuovo progetto Strange Way of Life, un western dall'approccio unico con star Pedro Pascal ed Ethan Hawke.

Il regista ha risposto ad alcune domande dopo la proiezione ufficiale, svelando così le fonti di ispirazione della sua opera.

In Strange Way of Life si racconta la storia di Silva (Pedro Pascal), che attraversa cavalcando il deserto per far visita al suo amico Jake (Hawke), uno sceriffo, dando vita a una storia di vendetta, intrighi e amore proibito.

Pedro Almodóvar ha spiegato che tra i film che lo hanno ispirato c'è Il potere del cane di Jane Campion sostenendo che ci sia un punto in comune: "La sessualità del protagonista è in un certo senso ambivalente. Ma in quel film non hanno scopato".

Ethan Hawke ha invece dichiarato che già puntare la telecamera su qualcuno rappresenta un atto d'amore: "Stai dicendo che queste persone sono abbastanza importanti da preoccuparti per loro. Si tratta sempre di amore, in un certo senso. Mi piace essere desiderato. E se accade di essere un uomo estremamente attraente... Semplicemente lo apprezzo".

L'attore ha inoltre dichiarato che ha trovato un modo realistico per portare in vita lo sceriffo Jake: "C'è un modo in cui siamo e un modo in cui vogliamo essere. Non sempre le due cose combaciano. Questo crea delle fratture in noi, è qualcosa che è dentro di noi. Lo considero un personaggio davvero affascinante".

Il regista e l'attore hanno inoltre sottolineato che il genere western "è davvero vivo".