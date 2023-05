Cannes 2023: da Johnny Depp a Scarlett Johansson, tutte le star in arrivo al festival

Il Festival di Cannes 2023 sta per prendere il via con la consueta parata di stelle del cinema internazionale, ecco i nomi più attesi sul red carpet della Croisette.

Il Festival di Cannes 2023 sta per prendere il via e, come da tradizione, sulla Croisette stanno per arrivare da tutto il mondo le star del cinema che sfileranno sul red carpet e parteciperanno ai tanti eventi in programma.

In questa edizione numero 76, in programma dal 16 al 27 maggio, sono davvero tanti i nomi attesi: da Johnny Depp, protagonista del film di apertura, a Harrison Ford, che presenterà il nuovo capitolo delle avventure di Indiana Jones, senza dimenticare la coppia composta da Pedro Pascal ed Ethan Hawke, o i protagonisti del cinema italiano, dalla madrina del festival Chiara Mastroianni a Nanni Moretti.

Gli eventi fuori concorso

Jeanne Du Barry - La favorita del Re: Johnny Depp, Maïwenn in un'immagine

Il Festival di Cannes prenderà il via con Jeanne Du Barry - La favorita del re, il film diretto da Maiwenn con protagonista Johnny Depp al suo ritorno sul red carpet dopo il processo che l'ha visto protagonista in tribunale contro l'ex moglie Amber Heard e le accuse di violenza che l'hanno allontanato dai set e dalla luce dei riflettori molto a lungo.

Tra i titoli più attesi ci sono poi Indiana Jones e il Quadrante del Destino che porterà a Cannes Harrison Ford nella sua ultima interpretazione dell'iconico archeologo, diretta da James Mangold, e le co-star Phoebe Waller Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas e Boyd Holbrook.

Martin Scorsese è invece pronto a tornare a Cannes con il suo atteso Killers of the Flower Moon, che gli ha permesso di collaborare ancora una volta con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, affiancati sul set da Jesse Plemons e Lily Gladstone per raccontare la storia di alcuni brutali crimini avvenuti negli anni '20 con vittime i membri della tribù Osage.

The Idol: The Weeknd e Lily Rose Depp in una scena

Sembra invece pronta a dividere la critica e il pubblico la serie The Idol, diretta dal creatore di Euphoria Sam Levinson, con protagonisti Lily-Rose Depp nel ruolo di una giovane stella della musica e Abel "The Weeknd" Tesfaye in quello di un impresario dal passato oscuro. Nel cast degli episodi, già discussi per potenziali contenuti espliciti ed estremi, ci sono anche Hank Azaria, Eli Roth e Troye Sivan.

Atmosfera completamente diversa per il film Pixar Elemental, diretto da Peter Sohn, che dovrebbe essere presentato al festival dai doppiatori francesi che comprendono Adele Exarchopoulos e Mamoudou Athie, protagonisti di una storia legata agli elementi naturali.

Tra le proiezioni di mezzanotte c'è molta attesa e curiosità per Acide, diretto da Just Philippot, con Guillaume Canet al centro di una storia ambientata in una Francia alle prese con una pioggia acida che semina devastazione e panico causando una una catastrofe ambientale. Le star del cinema coreano - da Sun Kyun Lee a Ju Ji-Hoon, affronteranno poi una nebbia impenetrabile in Project Silence diretto da Tae Gon Kim.

Gli amanti del gossip sono invece in attesa di potenziali nuove puntate della saga della coppia composta da Ben Affleck, in arrivo sulla Croisette per presentare Hypnotic di Robert Rodriguez, e sua moglie Jennifer Lopez.

Cannes 2023: da Indiana Jones a Scorsese, i 15 film più attesi sulla Croisette

I protagonisti della sezione Cannes Premiere

Nella sezione Cannes Premiere ci sarà spazio anche per il nuovo film con star Chiara Mastroianni, scelta come madrina della 76esima edizione. L'attrice italiana è tra i protagonisti di Eureka, diretto da Lisandro Alonso, che vede nel suo cast anche Viggo Mortensen.

Takeshi Kitano arriverà sulla Croisette per presentare Kubi, una storia ambientata nel sedicesimo secolo con al centro una sanguinosa rivalità per il controllo del Giappone.

Valérie Donzelli presenterà una storia d'amore e possessione in L'amour et les forets con star Virginie Efira e Melvil Poupad; mentre dal Messico arriverà Amat Escalante per presentare il suo Perdidos en la Noche dove un giovane andrà alla ricerca di giustizia dopo la scomparsa della madre, un'attivista che lottava contro una società internazionale.

Proiezioni speciali

Strange Way of Life: un'immagine dal set

Tra le star in arrivo grazie alle proiezioni speciali spiccano la coppia composta da Ethan Hawke e Pedro Pascal, diretti da Pedro Almodóvar nel cortometraggio western Strange Way of Life. Nel cast dell'atteso progetto anche la star di Elite Manu Ríos.

Wim Wenders presenterà invece un'esperienza in 3D intitolata Ansel, in cui passato e presente si intrecciano mentre gli spettatori vengono immersi nel mondo dell'artista Anselm Kiefer.

Marion Cotillard è poi la protagonista del film Little Girl Blue, con cui la regista Mona Achache ripercorre la vita della madre tramite migliaia di foto, lettere e registrazioni.

Il regista Steve McQueen arriverà a Cannes per presentare il documentario Occupied City, sulla città di Amsterdam.

Le star dei film in concorso

Wes Anderson, come di consueto, può contare su un cast davvero stellare per presentare il suo Asteroid City e sarà interessante scoprire quali degli interpreti arriveranno a Cannes. La lista è davvero lunga: Jason Schwartzman, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Hong Chay, Margot Robbie, Jake Ryan, Tony Revolori e Jeff Goldblum.

Jean-Stéphane Sauvaire ha invece affidato a Tye Sheridan e Sean Penn i ruoli del paramedico e del poliziotto al centro del film Black Flies.

In concorso arriverà anche Mia Wasikowska che è stata diretta da Jessica Haunser nel film Club Zero, con al centro un'insegnante che spinge i suoi studenti a mangiare sempre meno.

Un altro titolo che si preannuncia in grado di dare soddisfazioni agli amanti del cinema e del glamour è Firebrand, diretto da Karim Ainouz: Jude Law, Alicia Vikander, Erin Doherty, Sam Riley, Eddie Marsan e Simon Russell Beale sono alcuni degli interpreti che portano sugli schermi la lotta per il potere nell'Inghilterra dell'epoca di Enrico VIII, tra cospirazioni e lotta per la sopravvivenza.

Il Sol dell'avvenire: Nanni Moretti e Margherita Buy in una scena del film

Atmosfera totalmente diversa per l'italiano Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, che punta alla Palma d'oro con la sua storia di un uomo alle prese con un matrimonio in crisi e una potenziale bancarotta. Dopo l'ottima accoglienza in patria sulla Croisette, oltre al regista e protagonista, dovrebbero sfilare anche Silvio Orlando, Margherita Buy, Barbora Bobulova e Mathieu Amalric.

A sostenere il cinema made in Italy anche la regista Alice Rohrwacher con Chimera, in cui si intrecciano varie storie interpretate da Alba Rohrwarcher, Josh O'Connor, Isabella Rossellini, Carol Duarte e Vincenzo Nemolato.

Marco Bellocchio presenterà poi Rapito, ispirato alla storia vera del rapimento del piccolo Edgardo Mortara dalla sua famiglia di origine ebraica per farlo crescere all'interno della Chiesa Cattolica. Tra i protagonisti ci sono Fabrizio Gifuni, Filippo Timi, Leonardo Matese, Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi.

Un altro salto nel passato verrà fatto con La Passion de Dodin Bouffant, diretto da Hung Tran Anh e con star Juliette Binoche e Benoit Magimel.

Il regista Todd Haynes si è invece affidato alle splendide Natalie Portman e Julianne Moore per realizzare il film May December, in cui una coppia si ritrova in difficoltà quando un'attrice indaga sul loro passato.

In Francia torneranno poi autori molto amati come Hirokazu Kore-eda, Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan, Catherine Breillat, Catherine Corsini, Wim Wenders, Ken Loach e Jonathan Glazer

Cannes 2023: 5 film in streaming per prepararsi a vivere la Croisette

Le altre sezioni

La sezione Un Certain Regard propone dei titoli molto interessanti realizzati da nomi emergenti e da registi affermati. Ad attirare l'attenzione grazie al coinvolgimento di star di primo livello nel panorama internazionale c'è sicuramente Cate Blanchett, protagonista di The New Boy diretto da Warwick Thornton. L'attrice nominata agli Oscar con Tar avrà la parte di una suora che, negli anni '40, si ritrova alle prese con un bambino aborigeno la cui presenza mette in crisi un monastero.

Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, Quentin Tarantino in una scena del documentario

La Quinzaine des Cineastes sfodera le sue carte con un incontro imperdibile con Quentin Tarantino e con la presentazione di film attesi come The Book of Solution di Michel Gondry con star Pierre Niney, The Goldman Case diretto da Cédric Kahn, The Sweet East di Sean Price Williams che vede tra i suoi protagonisti anche il beniamino delle nuove generazioni Jacob Elordi.

La Palma d'oro alla carriera

Michael Douglas in Tu, io e Dupree

Michael Douglas verrà premiato con il premio alla carriera e la star del cinema sarà il protagonista anche di un documentario, The Prodigal Son, diretto da Amine Mestari. Per chi volesse vivere a distanza un po' dell'atmosfera del festival il film è disponibile gratuitamente ancora per poche ore in streaming su Arte France.

Le giurie

Searching For Ingmar Bergman: Ruben Östlund in una scena del film

Ad assegnare i premi di questa edizione 2023 del Festival di Cannes sono esponenti del cinema internazionali di fama mondiale. I film in concorso saranno visionati dal filmmaker svedese Ruben Östlund, dalla sceneggiatrice e regista francese Julia Ducournau, dal regista e sceneggiatore argentino Damian Szifron, dal regista e sceneggiatore afgano Atiq Rahimi, dall'attore, sceneggiatore e regista americano Paul Dano, dall'attrice, regista e produttrice Brie Larson, dalla regista e sceneggiatrice Rungano Nyoni che viene dallo Zambia, dall'attore francese Denis Ménochet, e dalla sceneggiatrice e regista marocchina Maryam Touzani.

A occuparsi dai cortometraggi saranno invece la regista ungherese Ildiko Enyedi; l'attrice francese Karidja Touré; lo sceneggiatore, regista, attore e produttore israeliano Shlomi Elkabetz; l'attrice, regista e sceneggiatrice canadese Charlotte Le Bon; e la sceneggiatrice e regista americano-iraniana Ana Lily Amirpour.

John C. Reilly sarà presidente della giuria di Un Certain Regard e guiderà un gruppo composto anche dall'attrice belga Emilie Dequenne, dal regista, produttore e sceneggiatore Davy Chou, dall'attrice Paula Beer, e dalla regista e sceneggiatrice Alice Winocour.

La Semaine della Critique vedrà al lavoro il gruppo composto dalla regista Audrey Diwan, dal direttore della fotografia Rui Pocas, dalka critica indiana Meenakshi Shedde, dall'attore tedesco Franz Rogowski reduce dal successo ottenuto con Freaks Out, dalla programmatrice del Sundance Film Festival Kim Yutani.

Se questa lunga lista di stelle provenienti da ogni parte del mondo non fosse ancora abbastanza, bisogna poi ricordare che il Festival di Cannes accoglie sul proprio red carpet anche ospiti legati ai prestigiosi sponsor e dà spazio a party esclusivi e gala molto ambiti. Tra testimonial e celebrità pronte a festeggiare, a bordo di yacht e hotel cinque stelle, ci sono così anche Elle Fanning, Helen Mirren e molte modelle impegnate a sfilare con le ultime creazioni degli stilisti d'alta moda.