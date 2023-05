Cannes 2023, Pedro Almodóvar: decine di critici col biglietto esclusi dalla proiezione, esplode la protesta

Decine e decine di giornalisti possessori di biglietto sono stati respinti alla proiezione del corto di Pedro Almodovar, Strange Way of Life, dopo aver atteso per un'ora sotto una pioggia battente di Cannes 2023.

Era uno degli eventi più attesi e con meno proiezioni. Come denuncia l'Hollywood Reporter, la prima giornata di Cannes 2023 è stata segnata da un incidente occorso alla proiezione del corto di Pedro Almodovar, Strange Way of Life. Gli addetti alla sicurezza hanno fatto allontanare decine e decine di partecipanti al festival regolarmente in possesso del biglietto, il tutto dopo aver atteso per più di un'ora pioggia battente.

I possessori dei biglietti per la prima mondiale del cortometraggio di Pedro Almodóvar Strange Way of Life, prevista per le 15:00 al Théâtre Claude Debussy (che vanta 1.068 posti, dovevano arrivare entro le 14:25. Ma intorno alle 15:30, i funzionari della sicurezza hanno informato il considerevole numero di persone che stavano ancora aspettando in fila, tra cui il critico cinematografico del Los Angeles Times Justin Chang, la presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences Janet Yang e due giornalisti dell'Hollywood Reporter, che la sala era al completo e dovevano andarsene.

La protesta dei giornalisti

Una situazione del genere non avrebbe dovuto verificarsi, dato il sistema di prenotazione digitale utilizzato dal festival. E nessuna spiegazione è stata fornita ai giornalisti rimasti fuori dalla proiezione, che hanno protestato vivacemente per il trattamento riservato. Un funzionario della sicurezza ha riconosciuto che la situazione era "inaccettabile".

I possessori di biglietto erano preoccupati di ricevere un'ammonizione per aver saltato la proiezione (tre ammonizioni comportano la sospensione dell'accredito), ma molti erano principalmente dispiaciuti per l'impossibilità di vedere un film molto atteso di un grande autore.