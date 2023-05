Cannes 2023: Paul Dano e Brie Larson nella giuria internazionale

Il Festival di Cannes 2023 ha svelato gli otto membri della giuria principale del Concorso presieduta da Ruben Östlund. Tra essi le star americane Paul Dano e Brie Larson.

La giuria del concorso della alla 76a edizione del Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio, comprende inoltre la regista marocchina Maryam Touzani, l'attore francese Denis Ménochet, lo sceneggiatore e regista britannico-zambiano Rungano Nyoni, lo scrittore e regista afghano Atiq Rahimi, il regista e sceneggiatore argentino Damián Szifrón e la regista francese Julia Ducournau.

La Giuria avrà il compito di assegnare la Palma d'oro a uno dei 21 film annunciati in Concorso. I premi saranno rivelati il ​​27 maggio durante la cerimonia di chiusura che sarà trasmessa in diretta da France Télévisions in Francia. Seguirà l'ultima proiezione del Festival: Elemental, il film d'animazione Disney/Pixar di Peter Sohn, che concluderà la kermesse.

Ieri è stato annunciato che la star Michael Douglas riceverà la Palma d'oro alla carriera durante la cerimonia di apertura di Cannes 2023, che si terrà il 16 maggio. Ricordiamo che in concorso al Festival di Cannes 2023 ci saranno tre film italiani: Rapito di Marco Bellocchio, La chimera di Alice Rohrwacher e Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti.