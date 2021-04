Cannes 2021: The French Dispatch e Benedetta saranno presentati al festival

I film The French Dispatch e Benedetta, diretti rispettivamente da Wes Anderson e Paul Verhoeven, verranno presentati al Festival di Cannes 2021.

The French Dispatch e Benedetta, i film diretti da Wes Anderson e Paul Verhoeven, saranno presentati a Cannes 2021.

Il direttore del festival francese Thierry Frémaux ha confermato la notizia durante una conversazione organizzata dall'Hollywood Foreign Press Association.

Il responsabile dell'evento cinematografico ha spiegato: "Non vi dirò alcun titolo tranne i film che tutti conosciamo perché li abbiamo già selezionati per l'edizione precedente, tra cui quelli di Wes Anderson e Paul Verhoeven che ritorneranno nella Selezione Ufficiale".

The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, portando in vita una serie di storie pubblicate nel magazine.

La lunga lista degli interpreti è la seguente: Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, e Bill Murray.

Sullo schermo appariranno inoltre Elisabeth Moss, Lois Smith, Willem Dafoe, Bob Balaban, Henry Winkler, Kate Winslet, Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Griffin Dunne, Denis Ménochet, Vincent Macaigne, Cécile de France, e Rupert Friend.

Benedetta è invece un dramma erotico che racconta la storia di una suora che nel diciassettesimo secolo soffre di disturbanti visioni religiose. Nel cast ci sono Virginie Efira, Charlotte Rampling e Lambert Wilson.

I titoli che verranno presentati al Festival di Cannes saranno annunciati il 27 maggio, prima dell'inizio dell'evento previsto per il 6 luglio.