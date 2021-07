Cannes 2021: la figlia di Julia Roberts, Hazel Moder, incantevole sul red carpet (FOTO)

Sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes 2021, accanto al papà Daniel Moder c'era anche Hazel Moder, la figlia teenager di Julia Roberts, e i due sono stati fotografati per la prima volta in quella che per loro è una rarissima apparizione pubblica. Hazel ha optato per un look sobrio: un lungo abito giallo chiaro e una semplice collana a filo.

La ragazza oggi ha diciassette anni compiuti, nessun profilo social e, per essere la figlia di una delle attrici più famose al mondo, conduce una vita piuttosto ordinaria. D'altro canto, nonostante il look sobrio e la discrezione, la sua incantevole bellezza non è passata inosservata.

Hazel, per la maggior parte del tempo, è stata mano nella mano con il padre: Julia e Daniel hanno sempre tenuto lei e i fratelli lontani dai riflettori. Proprio come Dylan e Hopper, i figli di Sean Penn, anche Hazel e i suoi fratelli sono cresciuti lontano da Hollywood: "Nessuno dei miei bambini si vanta di essere il figlio di Julia Roberts. Mia figlia non vuole mai dire chi è sua madre".

"Io e Danny vogliamo che i nostri bambini vivano una vita normale o, almeno, il più normale possibile", aveva spiegato qualche anno fa l'attrice premio Oscar, "Cerchiamo sempre e solo di proteggerli. Vogliamo che la nostra vita familiare non subisca alcuna intrusione."