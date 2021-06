Cannes 2021: A Chiara di Jonas Carpignano e il documentario Futura alla Quinzaine

Annunciato il programma della Quinzaine des Réalisateurs, sezione indipendente di Cannes 2021. Jonas Carpignano tornerà al Festival con il suo nuovo film, A Chiara, presente anche il documentario italiano Futura, reportage di viaggio diretto a più mani da Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi. Batte bandiera italiana anche Europa di Haider Rashid, regista italo iracheno che si occuperà di immigrazione.

Tra i titoli più attesi, l'anteprima mondiale di The Souvenir: Part II, film autobiografico della regista inglese Johanna Hogg con Tilda Swinton, e Between Two Worlds, dramma di Emmanuel Carrère basato sul bestseller Le Quai de Ouistreham che vede protagonista la star Juliette Binoche.

La 53a edizione della Quinzaine des Réalisateur, diretta da Paolo Moretti, renderà omaggio a Frederick Wiseman; il venerato documentarista americano autore di Ex Libris: The New York Public Library, Boxing Gym e Hospital riceverà la Carrosse d'Or il 7 luglio, durante la cerimonia di apertura della Quinzaine des Réalisateurs. Di seguito il programma completo:

"A Chiara," Jonas Carpignano

"A Night of Knowing Northing," Payal Kapadia

"Ali & Ava," Clio Barnard

"Clara Sola," Nathalie Álvarez Mesen

"A Brighter Tomorrow," Yassine Qnia

"The Tsugua Diaries," Miguel Gomes, Maureen Fazendeiro

"The Employer and the Employee," Manuel Nieto Zas

"The Braves," Anaïs Volpé

"Europa," Haider Rashid

"Furuta," Pietro Marcello, Francesco Munzi

"Integralded," Radu Muntean

"Hit the Road," Panah Panahi

"Magnetic Beat," Vincent Maël Cardona

"The Hill where Lionesses Roar," Luàna Bajrami

"Medusa," Anita Rocha da Silveira

"Our Men," Rachel Lang

"Murina," Antoneta Alamat Kusijanović

"Neptune Frost," Saul Williams, Anisia Uzeyman

"Between Two Worlds," Emmanuel Carrère

"The Tale of King Crab," Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

"Fragments," Jean-Gabriel Périot

"The Souvenir Part II," Joanna Hogg

"Ripples of Life," Shujun Wei

"The Sea Ahead," Ely Dagher

SPECIAL SCREENING: "The Souvenir," Joanna Hogg