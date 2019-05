Cannes 2019: Sylvester Stallone è la star della giornata con il suo Rambo!

A Cannes 2019 è la giornata di Sylvester Stallone, arrivato sulla Croisette per presentare le prime immagini dell'atteso Rambo: Last Blood e ripercorrere la sua carriera in un imperdibile incontro.

Il concorso, inoltre, dopo l'ottima accoglienza riservata a Il Traditore di Marco Bellocchio nella giornata di ieri, sta arrivando alle sue battute finali con i due film Sybil e It Must Be Heaven.

La serata dedicata alla star di Hollywood avrà in programma la proiezione di alcuni contenuti esclusivi del lungometraggio, seguiti da un montaggio dedicato alla carriera di Sylvester Stallone e dalla versione restaurata in 4K, utilizzando i negativi originali, di Rambo diretto da Ted Kotcheff.

Il lungometraggio Rambo 5: Last Blood diretto da Adrian Goldberg racconterà quello che accade quando la figlia di un amico di Rambo viene rapita, costringendolo ad abbandonare la vita tranquilla nel suo ranch e compiere un viaggio oltre il confine con il Messico, dove si ritrova ben presto a fare i conti con dei narcotrafficanti.

Nel cast ci saranno anche Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta e Yvette Monreal. La sceneggiatura di Rambo 5: Last Blood è stata scritta dallo stesso Stallone in collaborazione con Matthew Cirulnick.

Rambo e Sylvester Stallone: 10 cose che (forse) non sapete sul suo guerriero riluttante

Tra gli ultimi film proposti in concorso, in attesa del verdetto dei giurati, ci sono It Must Be Heaven diretto da Elia Suleiman, in cui si racconta la storia di una fuga dalla Palestina nella speranza di iniziare una nuova vita che si trasforma invece in una commedia degli errori, e Sibyl, della regista Justine Triet, che ha invece come protagoniste Adèle Exarchopoulos e Virginie Efira. Al centro della trama c'è una psicoterapeuta che ritorna alla sua prima passione: la scrittura. La sua nuova paziente, Margot, è però una giovane attrice che si dimostra una fonte di ispirazione in grado di far scivolare la donna nell'ossessione. Sibyl si ritrova così sempre più coinvolta nella vita tumultuosa di Margot, dovendo inoltre fare i conti con il proprio passato. Nel cast anche gli attori Gaspard Ulliel e Niels Schneider.