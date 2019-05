Cannes 2019, a Parasite la Palma d'Oro: ecco tutti i premi!

Parasite: una scena del film con Yeo-Jeong Cho

Il Festival di Cannes 2019 si è ufficialmente concluso con la vittoria della Palma d'Oro di Parasite, diretto dal regista Bong Joon-Ho che ha ricevuto il premio dalle mani dell'attrice Catherine Deneuve.

Il cinema italiano, che sperava di riportare a casa qualche premio grazie a Il Traditore di Marco Bellocchio, è rimasto un po' deluso, non avendo conquistato le preferenze dei giurati. I fratelli Dardenne sono invece riusciti a portarsi a casa un altro premio che va ad arricchire il palmarès della loro lunga carriera: quello per la Miglior Regia, mentre la vittoria di Antonio Banderas come Miglior Attore non ha rappresentato una grande sorpresa, considerando i consensi positivi ricevuti dalla sua performance nel film di Almodovar fin dalla prima proiezione sulla Croisette.

Da segnalare anche la storica vittoria di Mati Diop, la prima regista di colore in concorso allo storico festival francese, che è riuscita a conquistare con il suo film Atlantics il Grand Prix.

I premi ufficiali sono stati assegnati dalla giuria guidata da Alejandro González Iñárritu e composta anche dall'italiana Alice Rohrwacher, Kelly Reichardt, Elle Fanning, Dolor y GloriaLanthimos, Pawel Pawlikowski, Robin Campillo, Enki Bilal e Maimouna N'Diaye.

Il regista messicano, prima di annunciare il vincitore della Palma d'Oro, ha voluto ringraziare tutti gli autori delle opere in concorso e ha ribadito che la decisione è stata presa in modo unanime.

Parasite è uno dei film più amati dalla critica - ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Parasite - e racconta la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.

Ecco la lista dei premi di questa edizione del Festival di Cannes:

Palma d'Oro

Parasite del regista Bong Joon-ho

Grand Prix

Atlantics della regista Mati Diop

Miglior Interpretazione Maschile

Antonio Banderas per il film Dolor y Gloria

Miglior Sceneggiatura

Céline Sciamma per il film Portrait of a Lady on Fire

Miglior Interpretazione Femminile

Emily Beecham per il film Little Joe

Miglior Regia

Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne per il film Young Ahmed

Premio della Giuria ex aequo

Les misérables diretto da Ladj Ly

Bacurau diretto da Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles

Miglior Opera Prima

Our Mothers diretto da Cesar Diaz

Menzione Speciale della Giuria

It Must Be Heaven diretto da Elia Suleiman

Palma d'oro per il Miglior Cortometraggio

The distance between us and the sky diretto da Vasilis Kekatos