Cannes 2019: Ice on Fire e le altre novità in arrivo su Sky

In anteprima al Festival di Cannes e attesi in esclusiva su Sky due progetti HBO, Share e Ice On Fire, e il docu di Mario Sesti su Bernardo Bertolucci.

Ecco di seguito le novità tra film e documentari saranno presentati al prossimo Festival di Cannes 2019 e che sono attesi nel corso dell'anno in esclusiva per l'Italia su Sky, precisamente su Sky Arte, Sky Atlantic e Sky Cinema.

Il 19 maggio a Cannes alle 19.30 arriva Share, il film HBO basato sul corto pluripremiato di Pippa Bianco, che ha vinto al Film Festival di Cannes nel 2015 e allo SXSW Film Festival nello stesso anno. Il film, già acclamato quest'anno al Sundance Film Festival, arriverà prossimamente in esclusiva su Sky Cinema e rappresenta un monito sui social media e segue la sedicenne Mandy (interpretata da Rhianne Barreto) che, dopo aver scoperto in rete un video inquietante su di lei, girato una notte di cui non ricorda nulla, deve cercare di capire cosa è successo e come fronteggiare l'escalation delle ripercussioni. Pippa Bianco è regista e sceneggiatrice, al debutto alla regia di un lungometraggio. Nel cast anche Charlie Plummer (Boardwalk Empire) e Poorna Jagannathan (The Night Of).

Il 22 maggio alle 19.45 a Cannes arriva Ice on Fire, il film HBO, diretto da Leila Conners e prodotto da Leonardo DiCaprio, che apre gli occhi sugli effetti del carbonio in eccesso ed esplora i modi in cui le persone possono ridurre l'apporto di carbonio nell'atmosfera. Girato in nove paesi nel mondo, il documentario incontra visionari e scienziati che si impegnano per mitigare i cambiamenti climatici e ridurre i dissesti legati al clima. Presto il film arriverà su Sky Arte e su Sky Atlantic.

Il 23 maggio alle ore 19.00 sulla croisette arriva il documentario Cinecittà - I mestieri del cinema. Bernardo Bertolucci: No end travelling, in cui il regista Mario Sesti, critico e giornalista cinematografico, ricorda i suoi incontri con Bernardo Bertolucci, le numerose interviste pubblicate su giornali e settimanali, prima di una lunga conversazione con lui, completamente inedita, realizzata poco più di un anno fa per una serie dedicata ai "mestieri del cinema". Una produzione Erma Pictures in associazione con Istituto Luce-Cinecittà e in collaborazione con Sky Arte il cui il grande regista, scomparso improvvisamente nel novembre del 2018, racconta dei suoi primi successi e l'ammirazione per i suoi film da parte dei nuovi registi americani degli anni '70; dell'avventura con Marlon Brando in Ultimo tango a Parigi, dell'indimenticabile serata degli Oscar per L'ultimo imperatore. Uno sguardo di serena nostalgia e l'affettuosa narrazione di una biografia e una carriera indimenticabili. Su Sky Arte sarà il 26 novembre alle 21.15 in occasione della ricorrenza del primo anno dalla scomparsa.