Cannes 2019: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio delirio sul red carpet (FOTO)

A Cannes 2019 il cast di C'era una volta a... Hollywood è il più atteso: sul red carpet, insieme a Quentin Tarantino, Margot Robbie c'erano anche le due superstar Brad Pitt e Leonardo DiCaprio e tante altre celebrity.

Il red carpet più atteso di Cannes 2019 si è finalmente svolto, tutti (giornalisti, fotografi e pubblico) non vedevano l'ora di vedere Quentin Tarantino, Margot Robbie, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio solcare il tappeto rosso del nuovo film del regista - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta... a Hollywood - che a 25 anni da Pulp Fiction porta di nuovo un suo film alla manifestazione di cinema Francese. E Tarantino ha portato bene alla giornata odierna del festiva di Cannes, le nubi che prima attanagliavano minacciose la città si sono diradate lasciando il posto al caldo sole e permettendo così lo svolgimento senza intoppi e senza i disagi della pioggia.

La folla è esplosa in un boato all'arrivo di Quentin Tarantino e del suo cast che con pazienza hanno posato per i flash impazziti che li travolgevano. Sempre sorridenti e disponibili hanno poi attraversato la passerella fino alle scale per la foto di rito prima di entrare in sala per la premiere mondiale del film.

Cannes 2019: Brad Pitt sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: Quentin Tarantino intervistato sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: Margot Robbie sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: Quentin Tarantino sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: Il cast sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: uno scatto del cast sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Come ci si aspettava un gran numero di star hanno preso parte all'evento: Michelle Rodriguez, Dakota Fanning, Elle Fanning, Chiara Ferragni, Diego Luna e Gael Garcia Bernal hanno solcato il red carpet tra le urla dei tantissimi fotografi accalcati ai lati del red carpet.

Cannes 2019: un'incantevole Elle Fanning sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: uno scatto di Chiara Ferragni sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: Chiara Ferragni sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: Winnie Harlow sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Cannes 2019: Elle Fanning sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

Once Upon a Time in Hollywood è ambientato nel 1969 e vede protagonista l'attore televisivo Rick Dalton, famoso negli anni '50 per una serie western. Dalton cercherà di farsi un nome nell'industria cinematografica di Hollywood divenuta per lui ormai estranea insieme alla sua controfigura, nonché suo amico, Cliff Booth. Le vite dei due protagonisti verranno smosse da una vicina di casa di Rick, l'attrice Sharon Tate.