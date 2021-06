Candyman: il nuovo trailer svela le origini della leggenda

Candyman, il reboot del famoso film horror, arriverà finalmente nelle sale americane dopo molti posticipi il 27 agosto e il nuovo trailer regala molte sequenze inedite dell'atteso progetto.

Nel video si mostrano infatti le origini della leggenda metropolitana riguardante l'uomo, brutalmente attaccato e torturato dalla polizia, diventato poi una presenza sovrannaturale che semina caos e morte, dando inoltre spazio al modo in cui rientrerà in azione.

Il nuovo lungometraggio di Candyman è diretto da Nia DaCosta ed è stato scritto da Jordan Peele e Win Rosenfeld. Nel cast ci saranno Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo.

Candyman - Terrore dietro lo specchio raccontava la storia di uno studente che indaga sulla leggenda del "mostro" mentre scrive una tesi sulle leggende metropolitane, approfondendo quindi la storia di Tony Todd/Candyman, un ex schiavo che si era innamorato di una donna bianca da cui aveva avuto un figlio. Il padre della sua amante aveva però assunto dei killer per assassinarlo e l'uomo era stato ricoperto di miele, punto dalle api e poi bruciato vivo. Nella nuova versione questo dettaglio sembra essere stato modificato, dando spazio alla violenza della polizia sulle persone afroamericane. La leggenda metropolitana sostiene che dicendo cinque volte il suo nome allo specchio Tony riesca ad apparire e uccidere chi l'ha invocato e, in base al traileer, questo elemento sembra invariato.