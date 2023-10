Candyman stasera su Rai 4: trama e cast del film horror di Nia DaCosta del 2021

Questa sera, 10 ottobre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, andrà in onda Candyman, un film del 2021 del regista Nia DaCosta, autore anche della sceneggiatura insieme a Jordan Peele e Win Rosenfeld. La colonna sonora è stata composta da Robert Aiki Aubrey Lowe. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Candyman: Yahya Abdul-Mateen II in una scena del film

Candyman

Trama

Chicago. All'interno del quartiere Cabrini-Green la situazione sociale si è letteralmente trasformata: un tempo zona degradata e abitata da afroamericani emarginati dagli alti ranghi, adesso popolata da bianchi benestanti. In passato, però, quelle strade erano state terrorizzate da un killer che colpiva le sue vittime designate avvalendosi di un gancio di ferro al posto di un braccio: Candyman appariva se evocato cinque volte dinanzi a uno specchio.

Candyman: Yahya Abdul-Mateen II in un momento del film

Anthony, finora ignaro di questa storia, ne viene a conoscenza. Egli è un artista in cerca di idee, e poter approfondire il mistero attorno Candyman gli suscita curiosità: pensa che tutto questo possa regalargli delle discrete opportunità. Nonostante l'avvertimento deciso della compagna Brianna, Anthony non si fermerà, e andrà fino in fondo alla questione, per scoprire se la leggenda di Candyman sia reale o una fiaba metropolitana. Ma evocare la malvagità più assoluta non sarà affatto una buona mossa: il cattivo e diabolico Candyman sta cercando un nuovo spirito vendicatore.

Curiosità

La pellicola Candyman è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 26 agosto 2021, precedendo di un giorno l'arrivo nei cinema statunitensi.

Il film ha debuttato al primo posto nel botteghino statunitense con un incasso di 22,3 milioni di dollari. Per la prima volta una regista afroamericana ha debuttato al primo posto nel botteghino statunitense.

Candyman: Nathan Stewart-Jarrett, Kyle Kaminsky in una scena del film

Il film è un reboot e allo stesso tempo sequel del cult firmato da Bernard Rose nel 1992. È tratto dal racconto di Clive Barker The Forbidden. Candyman ha segnato l'immaginario popolare horror degli anni '90 affrontando temi di una certa rilevanza sociale come il degrado delle periferie e il razzismo e creando anche il primo boogeyman afroamericano.

Candyman: Teyonah Parris in una scena del film

Interpreti e personaggi

Candyman: unn'immagine

Critica e trailer

Candyman è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 84% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 72 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10