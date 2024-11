È morto Tony Todd: la star di Candyman aveva 69 anni

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa, a soli 69 anni, di Tony Todd, conosciuto principalmente per aver interpretato uno dei personaggi più amati dai fan dell'horror, il killer Candyman nei due film degli anni '90 e nel sequel del 2021 di Nia DaCosta. L'attore è scomparso pochi giorni fa nella sua casa di Los Angeles.

I rappresentanti di Todd hanno confermato la sua morte senza specificare le cause del decesso. L'attore partecipò a diversi franchise per il cinema e la tv, tra cui Star Trek e Final Destination, comparendo anche in lungometraggi molto noti al grande pubblico come Il corvo - The Crow e Platoon di Oliver Stone.

Il killer con l'uncino

Particolarmente apprezzato per il fisico imponente grazie ai suoi 1,96 metri d'altezza, dopo aver interpretato l'eroinomane sergente Warren impegnato nella guerra in Vietnam, Tony Todd nel 1990 fu protagonista del remake de La notte dei morti viventi nel ruolo di Ben, che fu di Duane Jones nel film originale di George A. Romero. Apparve in tantissime serie tv, tra cui Star Trek: The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager. Negli anni '80 recitò nel biopic su Charlie Parker, Bird, al fianco di Forest Whitaker.

Il personaggio che caratterizza in maniera indelebile la sua carriera è quello del killer con l'uncino Candyman, nell'omonimo film del 1992 diretto da Bernard Rose e nel secondo capitolo del 1999. Il franchise racconta la storia del fantasma di Daniel Robitaille, i cui genitori erano schiavi nel 1800 e che divenne un pittore di talento. Dopo essersi innamorato di una donna bianca, il padre della giovane aizzò una folla per linciarlo e ucciderlo sul rogo, proprio in un luogo in cui verrà costruito un complesso edilizio e in cui avverranno degli strani omicidi.

Una vita per l'horror

Candyman è solo uno dei tanti personaggi interpretati da Tony Todd nel genere horror, tra i quali spiccano l'impresario di pompe funebri William Bludworth in Final Destination e Grange, il braccio destro di Top Dollar (Michael Wincott), in Il corvo - The Crow del 1994 con Brandon Lee.

Nel 2022, la star di Candyman parlava così del rapporto tra personaggio e spettatore:"Devi ottenere la simpatia del pubblico per il personaggio, in un modo o nell'altro. Ci dev'essere qualcosa di attraente che spinga le persone a fare il tifo per lui ma al tempo stesso, essere disgustate dall'idea. E personalmente, per ogni film che faccio, creo una storia passata, sia per i miei personaggi tormentati che per i miei eroi".