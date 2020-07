Candyman e The Forever Purge: posticipate le date di uscita

Blumhouse ha annunciato che le date di uscita di Candyman e The Forever Purge sono state posticipate a causa della chiusura delle sale.

Candyman e The Forever Purge hanno due nuove date di uscita: il 16 ottobre 2020 e il 9 luglio 2021.

Universal ha annunciato i cambiamenti dei due titoli della Blumhouse, come accaduto con Halloween Kills, a causa dei problemi legati alla riapertura delle sale.

Al centro della trama di Candyman ci sarà un giovane che si trasferisce con la fidanzata, la direttrice di una galleria d'arte Brianna Cartwright, in un lussuso edificio di Cabrini. La carriera da pittore sembra in stallo e Anthony decide, dopo l'incontro con un vicino, di creare un'opera legata alla storia di Candyman, aprendo però una porta sul passato che causa violenza e pazzia.

Il nuovo lungometraggio di Candyman è diretto da Nia DaCosta ed è stato scritto da Jordan Peele e Win Rosenfeld. Nel cast ci saranno Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo.

Le riprese sono iniziate ad agosto e si sono concluse nel settembre 2019.

Candyman - Terrore dietro lo specchio raccontava la storia di uno studente che indaga sulla leggenda del "mostro" mentre scrive una tesi sulle leggende metropolitane, approfondendo quindi la storia di Tony Todd/Candyman, un ex schiavo che si era innamorato di una donna bianca da cui aveva avuto un figlio. Il padre della sua amante aveva però assunto dei killer per assassinarlo e l'uomo era stato ricoperto di miele, punto dalle api e poi bruciato vivo. La leggenda metropolitana sostiene quindi che dicendo cinque volte il suo nome allo specchio Tony riesca ad apparire e uccidere chi l'ha invocato.

Universal aveva inizialmente previsto l'arrivo di The Purge 5 nella data del 10 luglio, tuttavia l'incertezza legata all'eventuale riapertura delle sale negli Stati Uniti ha portato a modificare i piani.Il franchise di Anarchia - La notte del giudizio è stato, in occasione degi tre recenti capitoli, proposto nelle sale statunitensi a luglio, incassando oltre 456 milioni di dollari in tutto il mondo.

La sceneggiatura di The Forever Purge è stata scritta da James DeMonaco, creatore del franchise, mentre alla regia c'è Everardo Grout.