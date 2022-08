Candy: Morte in Texas, svelati trailer e uscita della serie true crime con Jessica Biel su Disney+

il trailer di Candy: Morte in Texas svela la data di uscita su Disney+ della serie true crime e anticipa la presenza di un'irriconoscibile Jessica Biel.

Disney+ ha annunciato la data di uscita della serie true crime drama originale Candy: Morte in Texas, interpretata da Jessica Biel che ne è anche executive producer, con un trailer. La serie sarà disponibile in Italia sulla piattaforma streaming dal 12 ottobre con tutti e cinque gli episodi.

Candy Montgomery è una casalinga e madre del 1980 che ha fatto tutto nel modo giusto: un buon marito, due figli, una bella casa, e persino un'attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a gran voce un po' di libertà. Con risultati fatali.

La serie è interpretata da Jessica Biel, Timothy Simons, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber e Raúl Esparza.

Il tre volte candidato all'Emmy Robin Veith ha scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota e sarà executive producer. Nick Antosca sarà l'executive producer per la sua casa di produzione Eat the Cat insieme ad Alex Hedlund. Jessica Biel e Michelle Purple saranno le executive producer per Iron Ocean. Michael Uppendahl ha diretto l'episodio pilota e sarà executive producer. Jim Atkinson & John Bloom avranno il ruolo di consulting producer.

La serie è prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, e da 20th Television, una divisione di Disney Television Studios.