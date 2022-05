Candy: la storia vera della serie con Jessica Biel

La storia vera del brutale omicidio di Betty Gore ha scioccato la sua piccola cittadina del Texas nel 1980 e ora il caso prenderà vita in Candy: una nuova serie drammatica di Hulu con Melanie Lynskey nei panni della Gore e Jessica Biel nel ruolo di Candy Montgomery, la sua amica che si trasformò in un'assassina. Lo show, in cui recitano anche Timothy Simons, Pablo Schreiber e Raúl Esparza, debutterà oggi, Lunedì 9 maggio 2022.

Il 13 giugno 1980 Betty Gore, un'insegnante di scuola elementare, fu trovata morta dai suoi vicini Lester Gaylor e Richard Parker: il suo corpo era stato colpito 41 volte con un'ascia che fu trovata all'interno dell'abitazione in cui la donna viveva con suo marito e i suoi figli.

Le impronte digitali trovate sulla scena del crimine erano quelle della sua vicina di casa e amica, Candy, che fu arrestata il 27 giugno 1980 con l'accusa di omicidio. Inaspettatamente la Montgomery confessò immediatamente di averla uccisa e appena ebbene inizio il processo, nell'ottobre del 1980, rivelò di aver agito per legittima difesa.

Candy affermò che Betty l'aveva affrontata a proposito della sua relazione con suo marito e che appena la Montgomery aveva confermato di andare a letto con lui, Betty l'avrebbe attaccata con un'ascia e che il loro litigio verbale, degenerato in violenza fisica, si concluse con la brutale uccisione della Gore. Candy fu assolta da tutte le accuse in quanto la corte ritenne che agì per legittima difesa, ma la storia è ancora avvolta nel mistero.