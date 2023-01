Camille Vasquez, celebre avvocato di Johnny Depp, ha esordito su NBC News

Camille Vasquez, il celebre avvocato di Johnny Depp nel caso di diffamazione con Amber Heard, è entrata a far parte del team della NBC. Sembra proprio che il suo lavoro con il noto attore non le abbia conferito solamente una grande notorietà, ma anche una credibilità professionale non da poco, facendole guadagnare un posto da analista legale per la rete.

La Vasquez ha ufficialmente debuttato nel suo nuovo ruolo nell'episodio di Today andato in onda lunedì, affrontando un delicato caso di omicidio avvenuto di recente nell'Università dell'Idaho. Si tratta di una storia che sta affascinando il paese, con un sospettato che al momento risulta sulla bocca di tutti.

Il grande successo riscontrato al fianco di Johnny Depp, con l'ottenimento di 15 milioni per l'attore l'ha inoltre fatta diventare partner presso l'Ufficio della California meridionale di Brown Rudnick. Chissà cosa le riserverà il futuro in termini di carriera.