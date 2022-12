Johnny Depp e Amber Heard hanno trovato un accordo, ponendo fine alla causa per diffamazione

Se n'è parlato per mesi, con il grande pubblico affamato di novità, video e svolte, e adesso sembra proprio che la lunga battaglia legale fra Johnny Depp e Amber Heard si sia di fatto chiusa. Gli ultimi sviluppi in aula avrebbero concluso la disputa tra i due ex coniugi con un accordo che ha trovato il favore di entrambe le parti.

Il tutto è stato recentemente confermato da Amber Heard stessa sui suoi social media, spiegando la situazione con Johnny Depp attraverso un lunghissimo post Instagram. Nel messaggio l'attrice parla di "una scelta molto difficile" finalizzata alla risoluzione della situazione, ma anche di "un'opportunità per emanciparsi da qualcosa che ho tentato di lasciare più di sei anni fa e a condizioni che posso accettare".

La nuova svolta arriva a meno di un mese dal precedente appello formale che la Heard e i suoi avvocati avevano lanciato contro il verdetto del primo giugno.

Per adesso non conosciamo ancora i dettagli del nuovo accordo, e il modo in cui ci sono arrivati. Deadline ha riportato che l'attrice avrebbe fatto un pagamento proporzionale al suo ex, ricordandovi che i social di Depp ancora tacciono.

Lo scontro che ha portato i due attori in tribunale ha preso il via nel marzo del 2019, quando Johnny Depp aveva fatto causa alla Heard per 50 milioni di dollari, causa un editoriale "diffamatorio" pubblicato sul Washington Post alla fine del 2018 firmato da lei. La situazione ha in seguito preso la piega che tutti conosciamo.