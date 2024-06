The Night Manager 2: Olivia Colman e altri volti noti torneranno nella seconda stagione

Molti volti noti torneranno per la seconda stagione di The Night Manager, la serie di successo basata sull'omonimo romanzo bestseller di John le Carré. Olivia Colman riprenderà il suo ruolo, nominato agli Emmy, di Angela Burr, agente dei servizi segreti. Inoltre, Noah Jupe tornerà nel ruolo di Danny Roper, Alistair Petrie in quello di Alexander "Sandy" Langbourne, Douglas Hodge in quello di Rex Mayhew e Michael Nardone in quello di Frisky, come confermato da Deadline.

A loro si aggiunge il ritorno di Tom Hiddleston nel ruolo dell'ex ufficiale militare Jonathan Pine. Nel cast della seconda stagione sono stati confermati anche Camila Morrone, Diego Calva, Indira Varma, Paul Chahidi e Hayley Squires.

A che punto è la produzione della seconda stagione?

La serie ha debuttato nel 2016, ma di recente è stata rinnovata per due nuove stagioni. La seconda stagione di The Night Manager inizierà le riprese nel corso dell'anno e riprenderà il personaggio di Hiddleston, Jonathan Pine, otto anni dopo l'esplosivo finale della prima stagione, andando oltre il libro originale, scritto dal celebre autore britannico nel 1993.

The Night Manager: Elizabeth Debicki, Hugh Laurie e Tom Hiddleston in una scena della serie

Ulteriori dettagli sulla trama sono stati tenuti nascosti e non è ancora stato confermato se il Richard Roper di EP Laurie, visto l'ultima volta sul retro di un carro guidato da acquirenti di armi che non erano molto contenti di lui, tornerà a essere il protagonista.

La seconda stagione di The Night Manager è creata e prodotta esecutivamente da David Farr, sulla base dei personaggi creati da le Carré, mentre il regista di I Hate Suzie, Georgi Banks-Davies, si occuperà della regia. Altri produttori esecutivi sono Garrett per Character 7, Banks-Davies, Laurie e Hiddleston; Joe Tsai e Arthur Wang per 127 Wall; Stephen e Simon Cornwell, Michele Wolkoff e Tessa Inkelaar per The Ink Factory; Adrián Guerra per Nostromo Pictures; William D. Johnson per Demarest Films, Nick Cornwell, Susanne Bier, Chris Rice per Fifth Season e Gaynor Holmes per la BBC.