The Night Manager ottiene il rinnovo per 2 stagioni da parte di BBC e Amazon

BBC e Amazon hanno annunciato il rinnovo per 2 stagioni della serie The Night Manager, il progetto tratto dal romanzo di John le Carré con star Tom Hiddleston.

The Night Manager tornerà sugli schermi televisivi grazie alla collaborazione tra BBC e Amazon che hanno ordinato la produzione di 2 stagioni.

Sullo schermo proseguirà così la storia di Jonathan Pine, il personaggio creato da John le Carré interpretato da Tom Hiddleston.

Il team dei nuovi episodi

The Night Manager: Tom Hiddleston seduto alla scrivania dell'hotel che dirige

Hugh Laurie, che potrebbe tornare nel ruolo di Roper, sarà coinvolto come produttore esecutivo delle prossime puntate di The Night Manager, e alla regia ci sarà Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie). David Farr firmerà la sceneggiatura, che andrà oltre quanto raccontato nell'opera letteraria del 1993, delle puntate con star Tom Hiddleston e Stephen Garrett sarà lo showrunner.

Simon e Stephen Cornwell, i figli di Le Carré a capo della casa di produzione The Ink Factory, hanno annunciato il rinnovo per due stagioni dichiarando: "Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma i suoi personaggi coinvolgenti e la visione che ha David per il loro prossimo capitolo sono stati irresistibili". Hiddleston, che sarà inoltre produttore esecutivo dello show, ha ribadito: "La prima stagione di The Night Manager è stata uno dei progetti più soddisfacenti dal punto di vista creativo a cui io abbia mai lavorato. La profondità, la portata e la complessità di Johnathan Pine rappresentano, e sono ancora, una prospettiva elettrizzante".

Vernon Sanders, a capo di Amazon MGM Studios, ha sottolineato: "Siamo felici nel proporre delle stagioni aggiuntive di The Night Manager ai nostri utenti Prime Video. La combinazione composta dall'incredibile materiale alla base del progetto, del meraviglioso team di The Ink Factory, del grandioso sceneggiatore David Farr, della regista pluripremiata Georgi Banks-Davies, e del talentuoso cast rendono realmente la serie il pacchetto completo".

The Night Manager: Hiddleston contro Laurie nella spy story firmata Le Carré

Di cosa parla The Night Manager

La serie vede protagonista Jonathan Pine, ex militare ed agente segreto che lavora come direttore d'albergo notturno in un hotel di lusso dopo aver lasciato il servizio attivo nel corrotto ambiente dei servizi segreti. Una notte Pine incontra Sophie, una donna arabo-francese che gli fornisce informazioni su Richard Onslow Roper, contrabbandiere specializzato in armi che, sotto una patina di rispettabilità e fascino, da decenni gestisce una spietata organizzazione criminale. Il tradimento di Sophie ne causa la morte così Pine si infiltra nell'organizzazione criminale di Roper per vendicare la donna. La misconosciuta organizzazione di intelligence che lo ha reclutato gli fornisce una falsa identità da malavitoso fuggiasco e lo introduce nel mondo dello spietato Roper che arriva a fidarsi di lui ed a farlo entrare nel suo ambiguo e favoloso entourage.