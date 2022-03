Cameron Diaz: "Del mio aspetto non mi importa niente, non mi lavo neanche il viso"

Cameron Diaz ha confessato di non essere minimamente interessata al suo aspetto fisico da quando ha lasciato Hollywood tanto che a volte non si lava neanche il viso.

Cameron Diaz ha confessato di non essere minimamente interessata al suo aspetto fisico da quando ha lasciato il mondo di Hollywood e della recitazione.

The Counselor - Il procuratore: Cameron Diaz intrerpreta Malkina

In un'intervista con Michelle Visage sul suo nuovo podcast BBC Rule Breakers, Cameron Diaz ha parlato di quanto sia cambiata la sua vita da quando si è allontanata dall'industria dell'intrattenimento dopo la sua interpretazione di Miss Hannigan in Annie del 2014.

Parlando di aspetto fisico e vanità, Diaz, oggi 49enne, ha confessato di essere stata un tempo intrappolata in un mondo in cui la bellezza era l'obiettivo principale, mondo che si è lasciata alle spalle ben volentieri:

"Sono vittima di tutta l'oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne. Ho sperimentato tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi... Gli ultimi otto anni però ho cancellato tutto. Sono diventata un animale selvatico, come una bestia!"

Oscar 2012: Cameron Diaz sul red carpet

Cameron Diaz ha aggiunto che stare seduti davanti allo specchio per ore al giorno, parte del lavoro dell'attore, era diventato un'esperienza tossica:

"Cominci a chiederti, 'Perché sono seduto qui come se fossi così cattivo con me stesso?' Il mio corpo è forte, il mio corpo è capace. Perché devo abbattermi? Perché devo criticarlo quando mi ha portato così lontano?"

Abbandonare la recitazione, per Diaz, ha rappresentato una rinascita e l'approdo a uno stile di vita completamente diverso. Come spiega lei: "Oggi non mi interessa, l'ultima cosa di cui mi preoccupo è il mio aspetto."

Drew Barrymore ha inviato un video in cui si spoglia ad un 16enne invece che a Cameron Diaz

L'ex attrice ha aggiunto di non dedicarsi alla cura del corpo nonostante abbia "un milione di prodotti di bellezza" sulle mensole:

"Non faccio letteralmente nulla. Non mi lavo neanche il viso. Due volte al mese, se sono fortunata, mi dico, 'Oh, è meglio che lo metta. Una volta funziona, giusto?' Ma è tutto ciò che devo fare? Non ci metto alcuna energia in questo."