Cameron Diaz sarà la protagonista di una nuova commedia scritta e diretta da Stephen Merchant

Cameron Diaz ritornerà nuovamente sul set di un film in occasione di un progetto targato Amazon MGM Studios che sarà interpretato e diretto da Stephen Merchant.

L'attore, inoltre, è co-autore della sceneggiatura insieme a John Butler.

Cosa racconterà il nuovo film con Cameron Diaz

Al centro della trama ci sarà Brit (Stephen Merchant), un maniaco del lavoro che lavora in un esclusivo hotel di New York e ha bisogno di una moglie per quando deve apparire agli eventi mondani. Il protagonista stringe un accordo con una comica in difficoltà (Cameron Diaz), che è disperatamente alla ricerca di un lavoro per mantenere la sua assicurazione sanitaria. Il loro finto matrimonio inizia come una transazione, ma si trasforma presto in un'inaspettata storia d'amore.

Tra i produttori della commedia, ancora senza un titolo ufficiale, ci saranno anche Seth Rogen, Evan Goldberg, Lee Eisenberg, James Weaver, Josh Fagen e Merchant.

Butler, co-autore della sceneggiatura, ha recentemente scritto e diretto la serie These Sacred Vows, The Outlaws proprio con Merchant, e Handsome Devil con protagonista Andrew Scott.

Cameron Diaz in Back in Action

Il ritorno al cinema della star delle commedie degli anni '90

Cameron Diaz, dopo una carriera ricca di successi con film degli anni '90 diventati veri e propri cult come The Mask - da zero a mito, Il matrimonio del mio migliore amico, Tutti pazzi per Mary, e Charlie's Angels, è tornata recentemente su un set cinematografico in occasione di Back in Action (di cui potete leggere la nostra recensione). L'attrice è inoltre coinvolta come doppiatrice nel franchise di Shrek, dando voce alla principessa Fiona.

Tra i suoi prossimi progetti ci saranno Outcome accanto a Keanu Reeves e Matt Bomer, film diretto e co-scritto da Jonah Hill per Apple, Bad Day prodotto da Netflix, e il quinto episodio della storia di Shrek, in arrivo nelle sale nel 2027.