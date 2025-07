Bad Day: Cameron Diaz protagonista della nuova commedia targata Netflix

L'attrice protagonista di Back in Action con Jamie Foxx torna a recitare in un nuovo film prodotto dal colosso dello streaming.

Dopo il gran ritorno sullo schermo a distanza di dieci anni dall'ultima partecipazione ad un film, Cameron Diaz sembra essere tornata davvero in azione.

Dopo Back in Action con Jamie Foxx, la star di Tutti pazzi per Mary riparte da un altro film Netflix, Bad Day, action comedy diretta da Jake Szymanski, alla regia della serie Jury Duty e del film Mike & Dave: Un matrimonio da sballo.

Il nuovo progetto Netflix con Cameron Diaz

Il film è stato descritto come una versione comica di Un giorno di ordinaria follia, famoso dramma del 1993 diretto da Joel Schumacher con protagonista Michael Douglas.

Laura Solon si occuperà della sceneggiatura e sarà produttrice esecutiva con Mark Moran. Good One Productions, con Beau Bauman (Back in Action), produrrà il film.

Primo piano di Cameron Diaz in The Counselor

Il soggetto originale ruota intorno ad una madre single che cerca di mantenere una piccola promessa fatta alla figlia nel giorno peggiore della sua vita.

La carriera di successo di Cameron Diaz e il ritorno in Back in Action

Con film che spaziano da Tutti pazzi per Mary a L'amore non va in vacanza fino a Bad Teacher, e alla saga di Shrek, Cameron Diaz è una delle star più redditizie di Hollywood dagli anni '90 in poi.

Dopo essersi presa una pausa decennale dal cinema nel 2014, Diaz è tornata nel 2024 con Back in Action, nel quale è tornata a lavorare insieme al collega e amico Jamie Foxx, con il quale aveva recitato in Annie.

Cameron Diaz e Jamie Foxx in una scena di Back in Action

La spy comedy racconta la storia di una coppia sposata che in realtà è formata da ex spie. Il film, uscito a gennaio, è subito diventato uno dei più visti di sempre su Netflix, secondo i dati Nielsen.