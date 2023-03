Cameron Diaz dopo Back in Action con Jamie Foxx non tornerà sul set: "Odia stare lontano da sua figlia"

Cameron Diaz, che aveva abbandonato le scene già nel 2014: dopo la fine delle riprese di Back in Action non tornerà sul set.

Cameron Diaz probabilmente non tornerà sul set per un altro film. Dopo la fine delle riprese di Back in Action l'attrice tornerà a fare la mamma a tempo pieno. Cameron si era lasciata convincere da Jamie Foxx che l'aveva voluta al suo fianco nella produzione Netflix.

Cameron Diaz torna a recitare: le foto con Jamie Foxx dal set di Londra della commedia Back in Action

Tornare sul set di un film, non ha fatto cambiare idea all'attrice di Tutti pazzi per Mary. Una fonte vicina a Cameron Diaz ha rivelato che la star dopo l'ultimo ciack di Back in action salirà sul primo aereo per tornare dalla sua famiglia. Nel 2018, dopo quattro anni di assenza dal mondo dello spettacolo, Cameron annunciò il ritiro a tempo indeterminato dalla carriera di attrice per dedicarsi alla sua famiglia e all'attività di imprenditrice vitivinicola. Tuttavia, a giugno 2022, ha annunciato che sarebbe tornata a recitare accanto a Jamie Foxx

Cameron Diaz: "La lotta con l'alcol di Drew Barrymore è stata difficile da affrontare"

Secondo quanto riferito da un'amica a DailyMail.com, le giornate di lavoro sul set, in cui è stata impegnata anche per dieci ore consecutive: "Sono state molto pesanti per Cameron, inoltre lei odia essere lontana da Raddix". L'amica ha aggiunto che l'attrice: "Ama essere una mamma più di qualsiasi altra cosa al mondo". Raddix è la figlia nata, tramite madre surrogata, il 3 gennaio 2020. Cameron Diaz ha sposato il musicista Benji Madden nel gennaio del 2015.

Cameron Diaz, secondo questa fonte: "Odia il dramma e le discussioni che si verificano sul set. Questo è il motivo principale per cui nel 2018 ha deciso di abbandonare l'attività", ha detto l'amica al portale, e poi ha aggiunto: "Ha già dato prova di sé nel settore e non ha più niente da dimostrare a nessuno".