Cameron Diaz: "La lotta con l'alcol di Drew Barrymore è stata difficile da affrontare"

Cameron Diaz ha detto di aver dato a Drew Barrymore "il supporto di cui aveva bisogno" durante la sua lunga lotta con l'alcol: l'attrice di The Mask ha ammesso che l'esperienza è stata "difficile da affrontare" durante un'intervista recente pubblicata dal Los Angeles Times incentrata sulla sua co-protagonista di "Charlie's Angels".

"Sapevo che se fossimo rimasti tutti al suo fianco e le avessimo dato il supporto di cui aveva bisogno, avrebbe trovato la sua strada", ha spiegato la Diaz, dicendo di essere oggi "assolutamente fiduciosa" del fatto che la Barrymore riesca a rimanere sobria, sconfiggendo una volta per tutte i suoi demoni.

"Non puoi nemmeno capire quanto sia stato difficile essere lei da bambina, e poi è riuscita a salvarsi venendo a galla dall'altra parte", ha concluso la star. Nel dicembre 2021 Drew ha detto di essere sobria da due anni e mezzo e l'anno successivo ha confessato di aver bevuto molto per "intorpidire il dolore" causato dal suo divorzio con il suo terzo marito, Will Kopelman.

"La cosa del bere per me era una costante", ha detto Drew Barrymore a People nel dicembre 2022. "Stavo solo cercando di... sentirmi bene - e l'alcol era l'unica cosa che riusciva a farmi stare bene. Perfino il mio terapista disse che non voleva più vedermi a causa della mia dipendenza, io risposi: 'Ho capito. Spero che un giorno riesca a riconquistare la tua fiducia.'" L'attrice ha confessato di non aver smesso di bere fino a quando non ha girato il primo episodio del "Drew Barrymore Show" nel 2019.