Cameron Diaz è diventata mamma per la seconda volta

Cameron Diaz e il marito Benji Madden danno pubblicamente il benvenuto al secondo figlio. Venerdì la coppia ha condiviso su Instagram la nascita del secondo figlioletto chiamato Cardinal. La primogenita Raddix è nata invece nel dicembre 2019.

"Siamo benedetti ed emozionati nell'annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sicurezza e la privacy dei bambini non pubblicheremo alcuna foto - ma è davvero carino. Ci sentiamo così fortunati e grati. Tanto affetto dalla nostra famiglia alla vostra Auguri e Buon Pomeriggio!!!", ha scritto la coppia su Instagram. Il post congiunto riportava anche un disegno colorato con la scritta: "Un uccellino mi ha sussurrato".

Joel Madden, fratello di Benji, Pete Wentz, Lionel Richie e Katy Perry sono alcune delle star che hanno fatto gli auguri alla coppia nei commenti.

La famiglia Diaz-Madden

La Diaz e Madden si sono sposati nel gennaio 2015 e hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia quasi cinque anni dopo. All'epoca scrissero sui social media: "Siamo così felici, benedetti e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden". I due, che mantengono per lo più la loro relazione privata, hanno anche deciso di tenere la figlia lontana dai riflettori, decidendo di non condividere alcuna foto online.

Durante un'apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon nell'ottobre dello scorso anno, la Diaz ha definito Madden il "miglior papà di sempre", dicendo che ama scrivere canzoni per la figlia quando è a casa. "Gli dico sempre che dovrebbe fare un album per bambini perché le sue canzoni sono bellissime. Mi suonano in testa tutto il tempo. Lui le canta e lei riconosce le parole, ed è la cosa più dolce che esista", ha raccontato l'attrice.