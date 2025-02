Cameron Diaz parla dei “livelli di inadeguatezza” sul set prima del #MeToo

In un'intervista al podcast SkipIntro, Cameron Diaz ha raccontato come l'industria cinematografica sia cambiata da quando ha fatto il suo ritorno sul grande schermo, dopo dieci anni di assenza e l'impatto del movimento #MeToo.

Dopo un lungo periodo di focus sulla vita familiare infatti, la Diaz ha accettato di tornare a lavorare per Netflix, con il film Back in Action, una commedia d'azione che vede anche la partecipazione di Jamie Foxx.

Le parole di Cameron Diaz

Durante l'intervista, l'attrice ha parlato del clima scomodo che dominava i set prima dell'emergere del movimento #MeToo: "L'industria è cambiata enormemente. Il #MeToo ha davvero trasformato tutto. Quando arrivi sul set, tutto è diverso. Una volta c'era sempre qualcuno che ti faceva pensare: 'Oh no, eccolo di nuovo'. C'erano livelli su livelli di comportamenti inappropriati che dovevi subire", ha spiegato Diaz.

Charlie's Angels: Lucy Liu, Cameron Diaz e Drew Barrymore in una scena

L'attrice ha anche rivelato di essere stata contattata dalle risorse umane prima delle riprese del suo ultimo film, Back in Action, per discutere le linee guida sul comportamento sul set e di aver ricevuto una "linea telefonica anonima" per il cast e la troupe, utile a segnalare qualsiasi comportamento problematico.

"Mi sono detta: 'Wow, è fantastico'. Il livello di sicurezza che si percepisce come donna sul set è incredibile. Non l'avevo mai sperimentato prima di questo film", ha aggiunto Diaz.

Cameron Diaz ha esordito come attrice nel 1994 con The Mask, accanto a un giovane Jim Carrey. È diventata una delle stelle più luminose di Hollywood, prendendo parte a pellicole cult come Tutti pazzi per Mary, Il matrimonio del mio migliore amico, il reboot di Charlie's Angels e The Holiday.

themask4

L'attrice ha anche raccontato di aver rischiato di perdere l'opportunità di interpretare il suo ruolo in The Mask, poiché inizialmente i produttori puntavano su Anna Nicole Smith, una modella molto più conosciuta all'epoca. Fu solo quando Smith rifiutò il ruolo che la Diaz venne scelta.

Recentemente, sia Jim Carrey che Cameron Diaz hanno espresso interesse nel tornare per un eventuale sequel di The Mask, anche se Diaz ha dichiarato che sarebbe felice di partecipare anche a un nuovo capitolo di Charlie's Angels.