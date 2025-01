Cameron Diaz sfotte Donald Trump: "Elon Musk è il vero presidente" E sul ritorno: "Voglio commedie per mamme"

Il ritorno di Cameron Diaz alla recitazione dopo 11 anni in Back in Action su Netflix significa anche che è impegnata nel suo primo press tour cinematografico da quando ha deciso di prendersi una pausa.

Insieme al collega Jamie Foxx per un'intervista video con Complex, la star di Charlie's Angels e Tutti pazzi per Mary ha preso in giro il presidente eletto Donald Trump dicendo che in realtà è Elon Musk il vero presidente. Trump e Musk sono amici: l'anno scorso il fondatore di SpaceX e proprietario di X ha donato milioni alla campagna presidenziale di Trump.

A un certo punto dell'intervista, Foxx ha chiesto a Diaz di parlare di cospirazioni online. L'attrice ha risposto esponendo il suo punto di vista sugli alieni e raccontando una teoria che sostiene che in futuro gli esseri umani vivranno tutti su Marte.

"Se pensate a dove siamo attualmente nella tecnologia: ci sediamo davanti a uno schermo non ci parliamo, non dobbiamo parlare", ha commentato Diaz. "E sappiamo tutti che ci stiamo allontanando dal pianeta perché ora Elon Musk è il nostro presidente".

Per quanto riguarda Diaz, il suo ruolo al fianco di Foxx nella commedia d'azione Back in Action è il suo primo lavoro da attrice dopo 11 anni. Questo significa che tornerà definitivamente a Hollywood?

"È difficile da dire", ha dichiarato alla rivista Empire. "Se lo dico poi diventa reale. Mi riservo il diritto di dire sì solo se deciderò di farlo. Non sto lavorando a nulla adesso. Sono solo aperta a qualsiasi cosa abbia senso per me e per la mia famiglia in qualsiasi momento". Se Diaz dovesse continuare a recitare, ha una sola regola: "Niente più commedie romantiche, solo commedie per mamme".